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台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄「黃金味」 市府今起加強稽查
台南歸仁沙崙高鐵特區周遭數千公頃過去遼闊人煙稀少，近年特定區建案林立人口數激增，許多大樓住戶陳情「聞到惡臭」、要求特定區周遭畜牧場遷走。市議員陳皇宇表示，邀集市府農業局、環保局勘查討論提升空氣品質後，今天起加強監測。也請居民了解這裡很早就有畜牧業，最近才有林立建築；目前存在的業者都依政府規定合法經營。
台糖沙崙農場目前有中研院、工研院、大台南會展中心、三井OUTLET等重大建設，規畫醫療服務與創新園區、沙崙成大醫院、k-12雙語學校都齊聚於此，相比未開發前的荒煙漫草早已不可同日而語。不過沙崙地區仍以畜牧業、栽種農產品為主。
陳皇宇表示，鄰近此區的大型養殖畜牧場至少5家，幾乎包圍著沙崙高鐵發展區。當季節、風向轉變、氣壓下降時畜牧場的「臭味」就隨氣流飄散，干擾鄰近居民生活作息。尤其近年大量農地釋出變更為建地住宅，具緩衝功能綠帶空間大幅減少，民眾抱怨聲四起。
他說，不容「嗆鼻異味」影響居住環境。環境是社會公共財，環保人人有責。況且台南沙崙智慧綠能科學城將是未來人工智慧AI產業發展核心區域，空氣充滿「黃金味」將是何等的諷刺。
他說，農業局將溝通周遭畜牧場，將傳統式畜禽舍改建為「密閉水簾式」場，避免大量異味逸散。環保局針對廢水處理、廢棄物減量處理再利用、臭味防治、溫室氣體減量解決廢棄物、粉塵等問題，提供畜牧場升級及汙染防治輔導。
環保局將針對民眾陳情飄異味的時間點，選擇合適採樣點及最佳時機主動進行異味採樣，並增設「空氣品質微型感測器」了解空氣品質變化。也在畜牧場場內外全面稽查，場外排溝是否有蓄積糞便或廢水未妥善收集及繞流排放，如有違規告發處分，也會限期要求改善。
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