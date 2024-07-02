快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄「黃金味」 市府今起加強稽查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄飄屎尿味，市議員陳皇宇協調市府今起加強稽查。圖／陳皇宇提供
台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄飄屎尿味，市議員陳皇宇協調市府今起加強稽查。圖／陳皇宇提供

台南歸仁沙崙高鐵特區周遭數千公頃過去遼闊人煙稀少，近年特定區建案林立人口數激增，許多大樓住戶陳情「聞到惡臭」、要求特定區周遭畜牧場遷走。市議員陳皇宇表示，邀集市府農業局、環保局勘查討論提升空氣品質後，今天起加強監測。也請居民了解這裡很早就有畜牧業，最近才有林立建築；目前存在的業者都依政府規定合法經營。

台糖沙崙農場目前有中研院、工研院、大台南會展中心、三井OUTLET等重大建設，規畫醫療服務與創新園區、沙崙成大醫院、k-12雙語學校都齊聚於此，相比未開發前的荒煙漫草早已不可同日而語。不過沙崙地區仍以畜牧業、栽種農產品為主。

陳皇宇表示，鄰近此區的大型養殖畜牧場至少5家，幾乎包圍著沙崙高鐵發展區。當季節、風向轉變、氣壓下降時畜牧場的「臭味」就隨氣流飄散，干擾鄰近居民生活作息。尤其近年大量農地釋出變更為建地住宅，具緩衝功能綠帶空間大幅減少，民眾抱怨聲四起。

他說，不容「嗆鼻異味」影響居住環境。環境是社會公共財，環保人人有責。況且台南沙崙智慧綠能科學城將是未來人工智慧AI產業發展核心區域，空氣充滿「黃金味」將是何等的諷刺。

他說，農業局將溝通周遭畜牧場，將傳統式畜禽舍改建為「密閉水簾式」場，避免大量異味逸散。環保局針對廢水處理、廢棄物減量處理再利用、臭味防治、溫室氣體減量解決廢棄物、粉塵等問題，提供畜牧場升級及汙染防治輔導。

環保局將針對民眾陳情飄異味的時間點，選擇合適採樣點及最佳時機主動進行異味採樣，並增設「空氣品質微型感測器」了解空氣品質變化。也在畜牧場場內外全面稽查，場外排溝是否有蓄積糞便或廢水未妥善收集及繞流排放，如有違規告發處分，也會限期要求改善。

台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄飄屎尿味，市議員陳皇宇協調市府今起加強稽查。圖／陳皇宇提供
台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄飄屎尿味，市議員陳皇宇協調市府今起加強稽查。圖／陳皇宇提供
台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄飄屎尿味，市議員陳皇宇協調市府今起加強稽查。圖／陳皇宇提供
台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄飄屎尿味，市議員陳皇宇協調市府今起加強稽查。圖／陳皇宇提供
台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄飄屎尿味，市議員陳皇宇協調市府今起加強稽查。圖／陳皇宇提供
台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄飄屎尿味，市議員陳皇宇協調市府今起加強稽查。圖／陳皇宇提供

台南 牧場 環保局 空氣品質 高鐵

延伸閱讀

彰化縣垃圾分類大抽查首日 不合格率43%退運6車

受嘉義地震影響 高鐵台中-左營部分列車延誤

台灣高鐵推「南投星空季」專案 交通住宿全包3790元起

高鐵T-Shopping上線 獨家販售「花見版」彩繪列車模型

相關新聞

阿里山林鐵復駛超高人氣 首班車票不到10分鐘全搶光

阿里山林鐵7月6日全線通車，今天下午2點首日開賣車票，嘉義直達阿里山首班車共4節車廂，85張車票不到10分鐘就被搶光，就...

台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄「黃金味」 市府今起加強稽查

台南歸仁沙崙高鐵特區周遭數千公頃過去遼闊人煙稀少，近年特定區建案林立人口數激增，許多大樓住戶陳情「聞到惡臭」、要求特定區...

台南市研考會、客委會主委遺缺新人事出爐 今宣誓上任

台南市政府前客委會主委古秀妃及研考會前主委陳淑姿，受延攬入閣行政院之後，遺缺新人事正式出爐，新任客委會主委陳新裕及研考會...

今年1至4月交通事故整體死亡人數 台南市減少全國最多

交通部昨天召開道安記者會，公布今年1至4月最新交通事故資料(與去年同期相比)，其中在30日內死亡人數以台南市減少最多，共...

北港糖廠倉庫群全面修復 將活化成嶄新文創展演館

雲林縣北港糖廠倉庫群去年由雲林縣府接管，分階段辦理修復及活化空間再利用，目前倉庫及廠區五分車環狀景觀已動工，至於修復後如...

200人社區齊心打造「筍友」部落 獲國家環境教育獎殊榮

雲林縣古坑鄉大埔社區人口僅200多人，居民善用盛產麻竹筍，推出採筍、醃筍體驗活動，不忘倡議環保永續，將廢棄筍殼製成酵素，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。