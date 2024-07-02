200人社區齊心打造「筍友」部落 獲國家環境教育獎殊榮

雲林縣古坑鄉大埔社區人口僅200多人，居民善用盛產麻竹筍，推出採筍、醃筍體驗活動，不忘倡議環保永續，將廢棄筍殼製成酵素，回歸筍園成為天然液肥，達到固碳效果，讓社區成為最佳「筍友」部落，獲得國家環境教育獎社區組優等；虎尾鎮北溪社區發展協會理事長江炳辛帶領居民參與環境教育志願服務，打造「綠色飛魚」品牌，也獲得個人組優等殊榮。

大埔社區盛產麻竹筍，社區理事長張和賢說，早年社區每戶人家都有筍寮，但隨時代變遷不少都已拆除，為傳承竹筍文化，社區發展協會成立「筍友部落」，作為環境教育基地，舉辦竹筍體驗和竹藝課程，讓竹藝傳承並重新活化。

筍友部落執行長吳孟儒說，社區因應四季蔬果產期推出春天採竹葉、野薑花，夏天採竹筍，秋天、冬天採柑橘等體驗活動，並因應環保永續，推出生態蘭染、稻草捶打棒製作、蚯蚓農法、香草防蚊液、環保除蟑藥劑製作等廢物再利用課程。

吳孟儒說，每公頃筍園每年會產出420公斤廢棄筍殼，若製成酵素約可固碳3公斤(CO2)，社區透過筍友部落的推廣，目前已有約5公頃筍園申請產銷履歷，約有20%筍殼製作成筍殼酵素，並回到筍園作為天然液肥，落實環保永續。

虎尾鎮北溪社區理事長江炳辛帶領社區居民參與志願服務，透過各種環境教育體驗活動，如農事體驗、農業廢棄物再利用等，教育大眾提高環境保護意識，他一手打造北溪「綠色飛魚」品牌、營造「好厝米生態園區」，讓社區在推行環保永續同時也凝聚向心力。