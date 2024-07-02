今年1至4月交通事故整體死亡人數 台南市減少全國最多

交通部昨天召開道安記者會，公布今年1至4月最新交通事故資料(與去年同期相比)，其中在30日內死亡人數以台南市減少最多，共減少18人；台南市在18至24歲死亡事故下降13人(減少81.3%)、機車死亡事故下降8人(減少12.1%)，酒駕死亡人數減少9人，交通事故整體都呈現下降趨勢，市長黃偉哲肯定市府道安團隊的努力，勉勵市府團隊要精益求精，提供民眾安全及順暢的交通環境。

黃偉哲表示，台南市幅員遼闊，道路長度是全國第一，要改善交通安全有不少難處，舊城區交通受限原先道路規畫，在路幅較窄、車輛與行人使用空間不足的條件下，市府團隊仍想方設法創造順暢交通及友善行人的環境，除使用AI智慧調配號誌、智慧停車系統以改善道路車流順暢，在改善行人用路空間上，也積極利用行人專用時相、行人穿越道退縮、淨空騎樓等方法，盡量讓行人保有安全、舒適的行動空間。

另外在非都市地區，黃偉哲強調，要盡可能的改善道路平整、路口設計，並設計安全合理的交通號誌或標線，讓市民有所依循，而在偏遠地區更藉由小黃公車，讓市民也能享有便捷的大眾運輸服務，同時市府也積極改善學童的通學環境，期盼讓學童有安全的通學環境，也讓家長更安心。

交通局說，市長黃偉哲上任後每月均親自主持道安會報，親自督導道安團隊，並嚴謹的推動台南市交通安全工作，為達成以人為本、人與車相容共享、安全便利的目標，南市府也會與交通部、內政部等單位共同合作，加速完成行人交通安全設施的改善，設計符合用路人需要的交通設施，營造安全順暢的用路環境。