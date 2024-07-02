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北港糖廠倉庫群全面修復 將活化成嶄新文創展演館

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港糖廠倉庫群全面動工整修，將活化成為文創市集和展演空間。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠倉庫群全面動工整修，將活化成為文創市集和展演空間。記者蔡維斌／攝影

雲林北港糖廠倉庫群去年由雲林縣府接管，分階段辦理修復及活化空間再利用，目前倉庫及廠區五分車環狀景觀已動工，至於修復後如何運用，文觀處表示，將作為多功能展演場域、青創基地等，倉庫群共24間預計2026前完成12間倉庫的修復，後續將會陸續發包規畫，讓荒廢多年的糖廠展現新風貌。

「北港糖廠」前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，1911年糖廠興建完成開始製糖，直至2005年停產關閉，2016年縣府將舊有的製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群等登錄為歷史建築，劃為歷史園區的面積廣達約7公頃。

文觀處說，2023年縣府與台糖完成建物所有權贈與移轉，代管面積共11公頃，其中24間倉庫將分階段進行活化再利用，預計2026年底前完成12間倉庫修復。目前施工修復的有編號1、2、9、10號倉庫及廠區五分車環狀景觀，為第1期工程。

對於修復後如何活化利用，引來地方關注，文觀處長陳璧君表示，第1期預計明年底完工，其中2間做為多功能展演空間，另2間為工藝傳承、青創等多元服務場域，其他倉庫也將活化作為雲林創意設計中心（YCDC）的海線館，有的則以OT方式委外開發類似華山文創園區的文創區。

陳璧君說，除倉庫群活化，北港糖廠大門口將請知名剪紙藝術家楊士毅，規畫地景藝術入口意象，並開發糖業文旅空間及戶外市集，串聯帶動北港及水林觀光發展，明年北港燈會也將延伸至糖廠帶動人潮。

文資科長張力元表示，目前除4間倉庫正施工修復，另有3棟倉庫也已完成規畫，預計年底動工，未來庫群陸續完工，將帶動老糖廠活化，重現糖文化。

環繞倉庫群和廠區的舊鐵道，宛若時空墜道，是倉庫群未來活化展現的一大特色。記者蔡維斌／攝影
環繞倉庫群和廠區的舊鐵道，宛若時空墜道，是倉庫群未來活化展現的一大特色。記者蔡維斌／攝影

北港 文創 雲林

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