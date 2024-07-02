北港消失百年的文昌廟重現？ 朝天宮和專家會勘結論出爐

消失百年的祠廟重現？雲林縣北港鎮朝天宮位於華勝路與大同路口的一筆土地，承租給小北百貨動工建造賣場，地基開挖文史人士發現水井磚、柱珠石及古碗碎片等文物出土，被認為可能是道光年間毀損消失百年的「聚奎閣」文昌廟舊址，縣府文觀處今天會同文資委員專家、朝天宮現勘，認為出土碎片係日治中期物品，祠廟舊地的可能性不高，但慎重起見仍請組監看小組監工，讓工程得以復工。

位於北港華勝路、大同路連接文昌路口，朝天宮所屬的一筆約500坪土地承租給小北百貨將興建賣場，最近動工挖掘地基被文史人士發現，挖出不少碗瓦碎片、廟柱石珠及一口磚井，經比對日治時代留下的「保籍圖」地目為「文祠」，欣喜消失已約120年的文昌祠廟「聚奎閣」重現，賣場工程被迫停工，也引起文史界重視。

面對多天來的工地是否文昌廟舊址爭議，雲林縣府文觀處文資科長張力元今天會同文資委員專家劉克竑、盧泰康及雲科大師生、朝天宮文化祭祀組長紀仁智等人會勘，從出土的窯陶窯片與破碗碎瓦，發現只有零星數片為18、19世紀後期晚清年代，多數為日治時代中後期的日式瓷及台灣北投窯，且從地層磚塊結構來看，多數為近代的磚土。

綜觀出土文物與地層結構以及朝天宮追溯土地管理的經由，曾當作舊文物堆置場，認為文昌廟舊址的可能性不高，不過學者認為也不可完全排除，因現場多數地基已完成再行試掘探測意義不大，最後結論請朝天宮委請文史公正人士成立監看小組紀錄工地施工，作為日後追縱參考。

文史人士許士能指出，文昌廟建於道光19年（1839年），是清代貢生蔡慶忠發起籌組，提供給早年秀才作為聚會學堂，名為「聚奎閣」，後因年久失修加上地震頹圮毀損，約在1904年才將主祀的五文昌神像遷入朝天宮文昌殿供奉。朝天宮組長紀仁智也說，目前文昌殿仍保有當年的「御路」並懸掛「聚奎閣」字匾。