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北港消失百年的文昌廟重現？ 朝天宮和專家會勘結論出爐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對北港朝天宮出租的土地，因有古遺物出土，爆發可能為清代文昌廟「聚奎閣」舊址爭議，雲林縣文觀處會同文資專家及朝天宮會勘並作出暫不探勘只進行工程監看的結論。記者蔡維斌／攝影
針對北港朝天宮出租的土地，因有古遺物出土，爆發可能為清代文昌廟「聚奎閣」舊址爭議，雲林縣文觀處會同文資專家及朝天宮會勘並作出暫不探勘只進行工程監看的結論。記者蔡維斌／攝影

消失百年的祠廟重現？雲林北港朝天宮位於華勝路與大同路口的一筆土地，承租給小北百貨動工建造賣場，地基開挖文史人士發現水井磚、柱珠石及古碗碎片等文物出土，被認為可能是道光年間毀損消失百年的「聚奎閣」文昌廟舊址，縣府文觀處今天會同文資委員專家、朝天宮現勘，認為出土碎片係日治中期物品，祠廟舊地的可能性不高，但慎重起見仍請組監看小組監工，讓工程得以復工。

位於北港華勝路、大同路連接文昌路口，朝天宮所屬的一筆約500坪土地承租給小北百貨將興建賣場，最近動工挖掘地基被文史人士發現，挖出不少碗瓦碎片、廟柱石珠及一口磚井，經比對日治時代留下的「保籍圖」地目為「文祠」，欣喜消失已約120年的文昌祠廟「聚奎閣」重現，賣場工程被迫停工，也引起文史界重視。

面對多天來的工地是否文昌廟舊址爭議，雲林縣府文觀處文資科長張力元今天會同文資委員專家劉克竑、盧泰康及雲科大師生、朝天宮文化祭祀組長紀仁智等人會勘，從出土的窯陶窯片與破碗碎瓦，發現只有零星數片為18、19世紀後期晚清年代，多數為日治時代中後期的日式瓷及台灣北投窯，且從地層磚塊結構來看，多數為近代的磚土。

綜觀出土文物與地層結構以及朝天宮追溯土地管理的經由，曾當作舊文物堆置場，認為文昌廟舊址的可能性不高，不過學者認為也不可完全排除，因現場多數地基已完成再行試掘探測意義不大，最後結論請朝天宮委請文史公正人士成立監看小組紀錄工地施工，作為日後追縱參考。

文史人士許士能指出，文昌廟建於道光19年（1839年），是清代貢生蔡慶忠發起籌組，提供給早年秀才作為聚會學堂，名為「聚奎閣」，後因年久失修加上地震頹圮毀損，約在1904年才將主祀的五文昌神像遷入朝天宮文昌殿供奉。朝天宮組長紀仁智也說，目前文昌殿仍保有當年的「御路」並懸掛「聚奎閣」字匾。

許士能說，百餘年前文昌廟消失在北港地圖，但找回歷史正確痕跡才是珍貴資產，期待透過這次的文昌尋根，重啟大家對歷史的記憶和重視，相信將來還會再有探勘還原的機會。

朝天宮工地挖出許多古碗碎片，經專家鑑定多為日治時代中後期的物品。記者蔡維斌／攝影
朝天宮工地挖出許多古碗碎片，經專家鑑定多為日治時代中後期的物品。記者蔡維斌／攝影
文史人士發現還挖出廟柱石珠。記者蔡維斌／翻攝
文史人士發現還挖出廟柱石珠。記者蔡維斌／翻攝
文士人士還發現一口疑似古井，核對日本留下的地籍圖，該工地確為「文祠」用地，進而爆發是清代文昌廟「聚奎閣」舊址。記者蔡維斌／翻攝
文士人士還發現一口疑似古井，核對日本留下的地籍圖，該工地確為「文祠」用地，進而爆發是清代文昌廟「聚奎閣」舊址。記者蔡維斌／翻攝
工地一口疑為古井的磚土遺跡還存在。記者蔡維斌／攝影
工地一口疑為古井的磚土遺跡還存在。記者蔡維斌／攝影
針對北港朝天宮出租的土地，因有古遺物出土，引發是否為清代文昌廟舊址爭議，雲林縣文觀處會同文資專家及朝天宮會勘，並作出暫不探勘只進行工程監看的結論。記者蔡維斌／攝影
針對北港朝天宮出租的土地，因有古遺物出土，引發是否為清代文昌廟舊址爭議，雲林縣文觀處會同文資專家及朝天宮會勘，並作出暫不探勘只進行工程監看的結論。記者蔡維斌／攝影

北港 文物 朝天宮 雲林

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