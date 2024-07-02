台南真善美劇院開幕6年下月熄燈 大批影迷今排隊入場觀影

台南真善美劇院位於南市核心區域，開幕迄今6年，一直是許多影迷欣賞藝文電影的首選，昨晚業者宣布將在8月1日結束營業，讓許多影迷相當錯愕，今中午12點半開業後，劇院外更出現排隊人潮；真善美劇院廖姓經理稍早出面受訪說，劇院決定熄燈，雖然相當不捨，但相信會有最好的安排。

近年來，國內影視產業面對國際串流平台的崛起、觀眾視聽習慣改變和實體營運成本上升，不少老劇院紛紛吹起熄燈號，包含真善美戲院等許多實體電影院皆遭遇衝擊，而台南目前大大小小共有13間戲院。

有資深影迷說，自己從2018年開業以來就非常支持真善美劇院，高中、大學時期就喜歡泡在這裡看電影，劇院有許多藝術電影像是《天上再見》；真善美劇院有許多連鎖影院沒有的片子，昨得知劇院要結束營運，「真的很震撼！」。

廖姓經理表示，台南各大影城經營都不錯，因此開業之初就沒有要與之競爭，選擇與北部真善美劇院相同的經營模式，以藝術類型的電影為主軸，做出市場區隔，不過因台南真善美劇院廳別較多，所以也納入大眾化電影，提供多元廣泛的放映類別。

他提到，劇院開業至今，累積不少忠實影迷，大家就像親朋好友一般，不過後來因疫情衝擊，劇院營運真的受到巨大影響，每天觀影人數僅有個位數，雖在經營運調整後總算撐過來，但如今劇院也決定熄燈，雖然相當不捨，仍相信會有最好的安排。

南市文化局過去曾與真善美戲院合作舉辦各式活動，如《尋找湯德章》、《八戒》包場與映後座談等，而上周六更剛辦完《藝綻神仙府3》首映會，劇院卻即將熄燈，文化局後續將規畫整合南市立圖書館、台南文化中心、南門電影書院、蕭壠文化園區電影館等播映機制，提供影迷持續欣賞藝文電影的管道和選擇。