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南市弱勢兒少餐食券改數位 卡片遺失「1動作」仍可領餐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市寒暑假愛心餐券轉型數位化，不怕用紙本會遺失。圖／台南市政府提供
台南市寒暑假愛心餐券轉型數位化，不怕用紙本會遺失。圖／台南市政府提供

為提供弱勢家庭兒少寒暑假用餐，台南市社會局整合民間資源推出「愛心餐食券」，今年將紙本愛心餐券改為數位化可，持市民卡或一卡通電子票證至合作商家兌換餐點，包括超商及2家便當店，今年暑假有732位國中小學生，可持數位票卡兌換3萬2184份餐食，提升弱勢兒少兌換餐食的便利性。

社會局表示，服務對象主要針對弱勢邊緣家庭，有些沒有福利身分，從2016年結合社會資源民間捐款，由社工開案服務的國中小學童提供愛心餐食券，每年提供寒暑假弱勢學童餐食券約需要400萬元經費，都是來自民間的捐款，不會跟政府資源重疊足。

社會局指出，沒有市民卡一卡通者，由社會局發給新卡，學童只要到超商出示卡片就可以領餐，以往用紙本一旦遺失就無法領餐，今年改用數位券，若是卡片遺失可向社工查詢後依卡號領餐，日後再補卡，台南市37區都有超商，今年調查偏鄉的孩童，家長都可以帶到超商領餐，尚無家長反映無法領餐問題，但若有困難無法到超商領餐，就由社工每周送1次「民生物資」。

社會救助科說，今年改用數位券可以節省很大的行政處理人力，尤其是後端核銷，不用每家分店回收紙本餐券再交回總公司點收等，以往用紙本若遺失業者也要吸收成本；數位餐食券今年剛上路，在操作上還在適應，但會陸續習慣；透過資訊化作業，提供學生便捷的兌餐方式，降低原本持紙本餐券兌換餐食的標籤效應，並減化紙本印製及人工作業流程，以達到行政減量及資訊科技化之目標。

台南市愛心餐食補給站計畫，以市民卡或一卡通電子票證作為兌餐載具，至統一、萊爾富、ok超商、正忠排骨以及𡘙師傅便當店等商家共計有656個門市據點，最高可兌換新台幣80元餐食，以兌換鮮奶、麵包、三明治、沙拉、各類包子、茶葉蛋、飯糰、便當等餐食為主；相關事宜請與台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

一卡通 台南 弱勢家庭 愛心餐 超商

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