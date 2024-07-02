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台南頻現高氣溫 市府盤點15大戲水場域供消暑

中央社／ 台南2日電

台南地區近日常出現高溫天氣，不少民眾直呼太熱了，還好水情穩定，許多戲水場域陸續開放，市府今天盤點15大戲水場域資訊提供民眾參考，可搭配活動規劃消暑旅遊行程。

台南市政府觀光旅遊局盤點15大戲水場域，其中近山區景點包括大潭埤旺萊公園戲水池（免費）、森．呼吸Jorona Park寵物休閒廣場（收費）、山上花園水道博物館戲水區（收費）、烏山頭水庫親水公園（收費）、隆田chacha文化資產教育園區（收費）、南元花園休閒農場親水區（收費）。

濱海區戲水景點及活動則有七股觀光赤嘴園挖文蛤體驗（收費）、台南親海小學堂繽紛夏日FUN水漾（收費）、頑皮世界野生動物園水樂園（收費）、蕭壠文化園區親水公園（免費）、正統鹿耳門聖母廟廟徽親子園區、雙春濱海遊憩區愛莊園（收費）。

市區戲水場域包括安平區台南市議會前噴水池（免費）、新營區民治市政中心水舞區及戲水池（免費）、中西區河樂廣場（免費）。

台南市觀光旅遊局長林國華透過新聞稿表示，玩水務必選擇安全場域，台南適合戲水場域不少，除了游泳池，從山區到海邊都有，但各場域水質維護不易，民眾前往遊憩時應遵守各場域規定，共同維護旅遊品質。

林國華指出，民眾可規劃到台南參加國際芒果節、吃芒果冰、還有「台南400南夏時刻」系列活動、七股海鮮節摸蛤仔、親海小學堂活動，都是暑假消暑妙方。

台南 小學 景點

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