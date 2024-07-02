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新竹市新任教育處長爆爭議 市府：專業為主要考量

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府回應，延攬林立生是以專業作為主要考量，盼藉由他的加入，有效提升新竹市的教育品質。圖／取自嘉義市政府網站
新竹市政府回應，延攬林立生是以專業作為主要考量，盼藉由他的加入，有效提升新竹市的教育品質。圖／取自嘉義市政府網站

新竹市教育處長懸缺將由前嘉義市教育處長林立生接任，有民代質疑林立生曾被監察院糾正未妥善處理代理教師遭霸凌案，質疑接任處長正當性。新竹市政府回應，延攬林立生是以專業作為主要考量，盼藉由他的加入，有效提升新竹市的教育品質。

監委葉大華昨發布新聞稿指出，嘉義市嘉北國小趙姓前校長2021年在未經家長及教師同意下，強制於教室內強制裝設監視器、監看特定學生，導致新進陳姓代理教師因理念不合請辭。趙姓校長並召開臨時教師晨會公審陳姓代理教師辭職原因，事後又向媒體發表不實言論，引發網路霸凌效應，導致陳師輕生。

新竹市議員曾資程在臉書指出，這件職場霸凌案件，發生在即將接任新竹市教育處的林立生處長任內，顯示嘉義市教育處不願積極面對現實解決問題的鴕鳥心態，處理過程官官相護的官場文化顯露無遺，時任教育處的林立生難道沒有責任嗎？

新竹市議員楊玲宜也在臉書表示，在前處長童鳳嬌與陳木金相繼請辭求去後，市長高虹安透過嘉義市長黃敏惠引薦借將，儘管新任處長林立生有包庇校長霸凌教師一事，甚至造成該教師承受過大壓力而輕生，高虹安還是選擇力挺重用該處長，再再凸顯出高虹安對新竹市政已無計可施，也找無人接手，必須尋求外界的援助，這大概也是高最後放手一搏了吧，希望市長慎思，適才適用。

新竹市政府回應，延攬林立生是以專業作為主要考量，盼藉由林立生的加入，有效提升新竹市的教育品質，不僅要讓孩子學得好、教師有保障，更要持續落實「新竹好學」教育理念，待借調程序完備，預計於7月中旬上任。

代理教師 新竹 網路霸凌

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