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抗癌鄉長帶頭跑！嘉義水上UP馬拉松將在紫色山城開跑

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉今年續辦馬拉松，10月6日將在紫色山城仙草園區開跑。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉今年續辦馬拉松，10月6日將在紫色山城仙草園區開跑。圖／林緗亭提供

嘉義縣水上鄉長林緗亭確診乳癌，不懼剃光頭化療仍展現陽光笑容，鼓勵許多癌友勇敢重拾希望。林緗亭今年續辦第2屆水上UP馬拉松，路線行經紫色山城仙草園區，行銷水上鄉特產仙草，特別安排乳癌篩檢專車，盼為大家守護健康，及早發現及早治療。

林緗亭說，水上鄉是仙草出產重鎮，今年活動主題與仙草結合，不僅路線安排經過紫色山城仙草園區，還提供全馬組前500位報名並完成繳費的選手每人1瓶「特製三界埔紅骨仙草茶」，當天活動也會提供特色仙草補給，讓跑友們嘗到紅骨仙草的美妙滋味。

林緗亭也說，當天特別請來乳癌篩檢專車，提供健康檢查服務，為跑友們的健康保駕護航，並安排豐富摸彩活動，最大獎為價值萬元的50吋液晶顯示器，還有鐵三角藍牙耳機、小米運動手錶、各式家電等多樣獎項，期待大家滿載而歸。

嘉義縣第2屆水上UP馬拉松10月6日清晨開跑，包括全馬組（42K）、半馬組（21K）、挑戰組（11K）、樂活組（6K）、健走組（3K），全馬組報名費900元，挑戰全台最低價，更多賽事資訊及報名方式，可參考活動網站。

嘉義縣水上鄉今年續辦馬拉松，10月6日將在紫色山城仙草園區開跑，加碼贈送多項好禮。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉今年續辦馬拉松，10月6日將在紫色山城仙草園區開跑，加碼贈送多項好禮。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉今年續辦馬拉松，10月6日將在紫色山城仙草園區開跑，加碼贈送多項好禮。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉今年續辦馬拉松，10月6日將在紫色山城仙草園區開跑，加碼贈送多項好禮。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉長林緗亭堅強抗癌，今年續辦馬拉松將請來乳癌篩檢專車，為大家守護健康。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉長林緗亭堅強抗癌，今年續辦馬拉松將請來乳癌篩檢專車，為大家守護健康。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉長林緗亭堅強抗癌，剃光頭化療仍帶給大家滿滿笑容。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉長林緗亭堅強抗癌，剃光頭化療仍帶給大家滿滿笑容。圖／林緗亭提供

乳癌 林緗亭 馬拉松

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