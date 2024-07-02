抗癌鄉長帶頭跑！嘉義水上UP馬拉松將在紫色山城開跑
嘉義縣水上鄉長林緗亭確診乳癌，不懼剃光頭化療仍展現陽光笑容，鼓勵許多癌友勇敢重拾希望。林緗亭今年續辦第2屆水上UP馬拉松，路線行經紫色山城仙草園區，行銷水上鄉特產仙草，特別安排乳癌篩檢專車，盼為大家守護健康，及早發現及早治療。
林緗亭說，水上鄉是仙草出產重鎮，今年活動主題與仙草結合，不僅路線安排經過紫色山城仙草園區，還提供全馬組前500位報名並完成繳費的選手每人1瓶「特製三界埔紅骨仙草茶」，當天活動也會提供特色仙草補給，讓跑友們嘗到紅骨仙草的美妙滋味。
林緗亭也說，當天特別請來乳癌篩檢專車，提供健康檢查服務，為跑友們的健康保駕護航，並安排豐富摸彩活動，最大獎為價值萬元的50吋液晶顯示器，還有鐵三角藍牙耳機、小米運動手錶、各式家電等多樣獎項，期待大家滿載而歸。
嘉義縣第2屆水上UP馬拉松10月6日清晨開跑，包括全馬組（42K）、半馬組（21K）、挑戰組（11K）、樂活組（6K）、健走組（3K），全馬組報名費900元，挑戰全台最低價，更多賽事資訊及報名方式，可參考活動網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言