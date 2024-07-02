一天只有4班！阿里山林鐵7月6日通車 車票今天下午2點開搶
阿里山林鐵因風災中斷15年，歷時6年災後復建，7月6日即將全線通車，今天下午2點開放網路訂票，嘉義至阿里山全票票價維持原價600元，車程時間約4小時，訂票迄站為「阿里山」，將連帶訂購林鐵車票及森林遊樂區門票，通車典禮將擇期舉辦。
林鐵副處長周恆凱說，阿里山林鐵未通車路段（十字路至第一分道區間）經交通部鐵道局完成通車前臨時檢查，7月6日將啟用新時刻表，本線每日行駛4班次定期列車，7月2日下午2點起開放網路預訂7月6日至7月16日車票，票價尚未調整，嘉義至阿里山全票仍為600元。
林鐵及文資處表示，為提升套票服務便利性，本線列車訂票迄站為「阿里山」，將連帶訂購林鐵車票及森林遊樂區門票。7月6日起本線每日行駛4班次列車如下：
1、09:00嘉義車站開往十字路車站12:00
2、10:00嘉義車站開往阿里山車站14:56（奮起湖車站停留1小時）
3、11:50阿里山車站開往嘉義車站15:45
4、14:00十字路車站開往嘉義車站16:55
因應全線通車後之搭乘需求，嘉義至阿里山列車將於乘車日前14天，優先提供預訂嘉義、北門至阿里山區間車票。乘車日前3天，若有剩餘座位，即開放預訂嘉義至奮起湖區間車票，相關資訊可至林鐵及文資處官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言