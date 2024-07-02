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台南400「透．南城」城市展 穿越府城光輝歲月

中央社／ 台南2日電

台南400「透．南城–城市穿行四百年」城市展，今天在台南市美術館1館試營運，大台南公車行動展的改裝公車，展覽期間提供接駁服務，帶領遊客穿越府城400年光輝歲月。

台南市長黃偉哲今天在台南400「透．南城–城市穿行四百年」城市展指出，台南市是台灣第1座城市，城市發展有獨特歷史軌跡，又擁有人情味和溫度，透過沉浸式體驗展覽，見證台南都市發展及歷史縮影。

市府發布新聞稿指出，「透．南城」城市展涵蓋藝術家林書楷作品、電影「大佛普拉斯」導演黃信堯配音參與，且應用AI及透過歷史文獻，藝術化再現各時代景象，數位科技城市治理也讓人體驗未來城市，數位藝術詮釋國土計畫，則從視覺、聽覺感受台南土地同在。

「透．南城」城市展今天試營運，7月5日開展，直到9月1日，因適逢暑假，市府安排每週五、六、日上午11時提供兒童導覽解說專場，可事先於「透．南城」網站報名免費參加。

此外，大台南公車行動展的改裝公車，將於城市展期間提供接駁服務，配合暑期導覽接駁至海安街道美術館、大台南智慧交通中心、安平再生水廠環教中心特展「水的400種形狀」等，讓遊客看見台南最有感的生活。

公車 台南 美術館

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