台南十六歲正青春藝術節 藝術展演「轉大人」

「十六歲正青春藝術節」今天揭幕，以台南獨有文化傳統「做十六歲」概念打造，集結劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等14場系列活動。

台南市「十六歲正青春藝術節」今天在台南文化中心揭幕，8月11日閉幕，以14場藝術系列活動提供青少年體驗成年禮傳統禮俗，台南市長黃偉哲到場邀請青少年踴躍參與。

黃偉哲表示，「做十六歲」是台南人共同記憶與傳統，「十六歲正青春藝術節」結合看戲、做戲、市集與街舞等，讓青少年透過不同方式參與表演藝術，以不同方式「轉大人」，也促進學生族群認識表演藝術，文化與藝術同時向下札根。

市府文化局發布新聞稿指出，「十六歲正青春藝術節」品牌節目「青少年扮戲計畫」，今年以主題「O」迎接10週年，讓青少年在劇場「轉大人」做成年禮，以藝術深耕結合生命教育方式，透過口述歷史劇場形式，將青少年生命故事轉譯呈現。

此外，台南街頭文化月將規劃：你和我的16歲嘻哈事-專題講座、塗鴉體驗課程、街舞體驗課程、饒舌體驗課程、DJ體驗課程、POWER SUMMER 2024國高中職聯合舞展、街頭FUN市集及嘻哈戶外派對，讓各校學生相互尬舞。

「十六歲正青春藝術節」也涵蓋視覺藝術活動，邀請2023台南新藝獎得主吳建興在台南文化中心假日廣場戶外平台製作作品，展期7月2日至8月18日。台南文化中心園區迴廊還有「青少年扮戲計畫-扮戲10年特展」。7月21日「互動GO！戲劇體驗」由青少年將劇場帶入社區同樂。

築夢戶外展演市集8月11日、12日登場，活動包括藝術裝置、手作體驗、文創商品展售等，更規劃嘻哈舞蹈、美式踢踏舞、獨立樂團、精彩雜技及爆笑即興喜劇等表演，內容豐富多元。