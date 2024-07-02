快訊

已放二年！不明砲彈放置民宅洗手台下方…居民以為是玩具 軍方緊急處理

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

台南十六歲正青春藝術節 藝術展演「轉大人」

中央社／ 台南2日電

「十六歲正青春藝術節」今天揭幕，以台南獨有文化傳統「做十六歲」概念打造，集結劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等14場系列活動。

台南市「十六歲正青春藝術節」今天在台南文化中心揭幕，8月11日閉幕，以14場藝術系列活動提供青少年體驗成年禮傳統禮俗，台南市長黃偉哲到場邀請青少年踴躍參與。

黃偉哲表示，「做十六歲」是台南人共同記憶與傳統，「十六歲正青春藝術節」結合看戲、做戲、市集與街舞等，讓青少年透過不同方式參與表演藝術，以不同方式「轉大人」，也促進學生族群認識表演藝術，文化與藝術同時向下札根。

市府文化局發布新聞稿指出，「十六歲正青春藝術節」品牌節目「青少年扮戲計畫」，今年以主題「O」迎接10週年，讓青少年在劇場「轉大人」做成年禮，以藝術深耕結合生命教育方式，透過口述歷史劇場形式，將青少年生命故事轉譯呈現。

此外，台南街頭文化月將規劃：你和我的16歲嘻哈事-專題講座、塗鴉體驗課程、街舞體驗課程、饒舌體驗課程、DJ體驗課程、POWER SUMMER 2024國高中職聯合舞展、街頭FUN市集及嘻哈戶外派對，讓各校學生相互尬舞。

「十六歲正青春藝術節」也涵蓋視覺藝術活動，邀請2023台南新藝獎得主吳建興在台南文化中心假日廣場戶外平台製作作品，展期7月2日至8月18日。台南文化中心園區迴廊還有「青少年扮戲計畫-扮戲10年特展」。7月21日「互動GO！戲劇體驗」由青少年將劇場帶入社區同樂。

築夢戶外展演市集8月11日、12日登場，活動包括藝術裝置、手作體驗、文創商品展售等，更規劃嘻哈舞蹈、美式踢踏舞、獨立樂團、精彩雜技及爆笑即興喜劇等表演，內容豐富多元。

青春

延伸閱讀

南市府以空間藝術說400年演變 黃偉哲開箱秀亮點

台南國中小學生裸視視力 112學年度不良率約5成

台南真善美戲院吹熄燈號 黃偉哲邀市民「看爆它」

台南青春專案今晚登場 黃偉哲率隊宣示保護青少年決心

相關新聞

一天只有4班！阿里山林鐵7月6日通車 車票今天下午2點開搶

阿里山林鐵因風災中斷15年，歷時6年災後復建，7月6日即將全線通車，今天下午2點開放網路訂票，嘉義至阿里山全票票價維持原...

年初芒果傳不著花 政府補助災損遭投訴有人豐收賺一倍

台南是全台芒果最大產區，年初許多農民陳情「大批芒果不著花」、預估今年芒果產量只剩去年五成、還有產區稱只有兩成。有農民投訴...

新竹市新任教育處長爆爭議 市府：專業為主要考量

新竹市教育處長懸缺將由前嘉義市教育處長林立生接任，有民代質疑林立生曾被監察院糾正未妥善處理代理教師遭霸凌案，質疑接任處長...

抗癌鄉長帶頭跑！嘉義水上UP馬拉松將在紫色山城開跑

嘉義縣水上鄉長林緗亭確診乳癌，不懼剃光頭化療仍展現陽光笑容，鼓勵許多癌友勇敢重拾希望。林緗亭今年續辦第2屆水上UP馬拉松...

台南市區正中午傳停電 1290戶受影響

台南市南區大同路二段一帶今中午12點傳出停電，許多店家、路口交通號誌都受到影響，台電台南區處表示，因開關箱熔絲座故障，初...

南市府以空間藝術說400年演變 黃偉哲開箱秀亮點

台南市政府都市發展局舉辦的台南400「透．南城-城市穿行四百年」城市展，今起在南美1館試營運，市長黃偉哲搶頭香，開箱4大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。