南市府以空間藝術說400年演變 黃偉哲開箱秀亮點

台南市政府都市發展局舉辦的台南400「透．南城-城市穿行四百年」城市展，今起在南美1館試營運，市長黃偉哲搶頭香，開箱4大展覽亮點及交通局的公車行動展。展品以空間概念，訴說400年來空間演變，除見證都市發展歷程，也是台南歷史的縮影。

黃偉哲表示，「透．南城-城市穿行四百年」城市展有4大亮點，包含展出藝術家林書楷作品、以及邀請大佛普拉斯導演黃信堯配音參與；應用AI科技技術，從歷史的文獻紀錄，藝術化再現各時代的景象，讓民眾看見過往時代的台南。

亮點三是看見數位科技的城市治理，讓民眾感受到持續建設進步及智慧的未來城市；亮點四為用數位藝術詮釋國土計畫，從視覺、聽覺中感受與台南土地同在。

黃偉哲表示，台南身為台灣第一個城市，有現在發展，也有過去古老的歷史軌跡，透過這次城市展將充分展現，包含巷弄文化與美食小店，值得民眾一來再來。

市長也開箱了由交通局辦理的大台南公車行動展，內外裝換新衣的改裝公車，將於城市展期間提供民眾接駁服務，並配合都發局展覽期間所規畫的暑期導覽活動，接駁至海安街道美術館、大台南智慧交通中心、安平再生水廠環教中心特展「水的400種形狀」參觀。

交通局公共運輸處長吳俁之表示，公車行動展以「台南的情感線」為城市主題，公車不只是大眾運輸工具，也乘載所有乘客去到想去的地方、見到想見的人，公車路線也承載累積了許多市民的生活情感，可以看見臺南最有感的生活。

都發局長徐中強說，「透・南城」城市展適逢暑假期間，特別安排每周五、六、日早上11點提供兒童導覽解說專場，家長可事先於「透・南城」網站上報名免費參加。國、中小學童現場填寫學習單可獲台南400限量紀念版水壺，一般民眾只要來館參觀即可免費領取3D明信片，現場還提供投遞郵寄服務。展覽即日起試營運，7月5日開展至9月1日，相關預約活動請上「透・南城」展覽官網報名。