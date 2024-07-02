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年初芒果傳不著花 政府補助災損遭投訴有人豐收賺一倍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
年初農民陳情芒果不著花、預估產量只有去年的一半甚至三成不到，各地民意代表紛紛到產區關心。記者周宗禎／攝影
年初農民陳情芒果不著花、預估產量只有去年的一半甚至三成不到，各地民意代表紛紛到產區關心。記者周宗禎／攝影

台南是全台芒果最大產區，年初許多農民陳情「大批芒果不著花」、預估今年芒果產量只剩去年五成、還有產區稱只有兩成。有農民投訴自稱沒通過補助申請，但隔壁同區果園收成的芒果比他還多，竟然還拿到補助，「豐收還賺一倍」，質疑查估的標準在哪裡？

農業局長李建裕表示，農業局會同全各區公所人員查報，已有多年經驗。他相信基層公務人員操守沒問題，絕對不會刁難或是刻意放水。而且農糧署也會派員抽查，兩道關卡不會有問題；沒有通過補助申請的農民也可申復。

李建裕指出，芒果種植所在地理位置、天氣條件和個別管理差異很大，芒果樹各期花開的時候遇到的天氣狀況也可能不一樣，就算同一產區農民也可能遇到不同的結果，有時候有一點運氣成分。基層人員只能就自己看到的狀況回報，執行政府政策不會有預設立場。

農民說，因為今年剛好遇到「選舉年」，連不是產區本地選區的市區立委參選人與志在下屆縣市長、黨內初選的民代都來山區關心，紛紛要求農政單位主管會勘、「從寬認定」補助，農民非常感謝，政府真的很照顧關心、要讓農民又過了一個好年。但沒災損的人也通過補助，多拿了幾萬元、盤商統包收購又賺了好幾萬，豐收的還拿補助，當然會讓沒拿到補助的人看不下去。

國民黨市議員蔡育輝表示，身為民意代表農作物有災損他不可能反對補助。台灣水果品質世界第一，但近年政府遇產量多價格便宜也補助、減產量少也補助，香瓜、龍眼現在連蜂蜜也補助，過一陣子柚子恐怕也會補助，但多年只有補助，補助不是唯一的路。尤其要真的打開通路不能只有補助，政府應該真正落實開發長久行銷通路，才能可長可久，農民收益也才能穩定提高。

年初農民陳情芒果不著花、預估產量只有去年的一半甚至三成不到，各地民意代表紛紛到產區關心。記者周宗禎／攝影
年初農民陳情芒果不著花、預估產量只有去年的一半甚至三成不到，各地民意代表紛紛到產區關心。記者周宗禎／攝影

災損 芒果 農民

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