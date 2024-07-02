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台南國中小學生裸視視力 112學年度不良率約5成

中央社／ 台南2日電

台南市政府統計，台南市112學年度國中小學生裸視視力不良率約5成，但視力不良就醫率超過9成，健康數據維持穩定表現。

市府教育局今天發布新聞稿指出，台南市學校推動健康促進計畫，強調證據本位，運用量化數據及健檢結果評估學生健康現況，且結合社區資源與在地特色，量身制定符合需求學校行動策略，透過個人、家庭、學校及社區，鼓勵學生自主健康管理。

教育局表示，台南市學生在視力、口腔與體位健康數據維持穩定表現。112學年度國中小學生裸視視力不良率50.84%，國中小學生視力不良就醫率95.89%；國中小學生未治療齲齒率22.34%，齲齒複檢率94.73%，優於全國平均值，學生健康體位也逐年進步。

此外，教育部國教署、衛生福利部國健署日前舉辦「112學年度全國高級中等以下學校健康促進學校計畫成果發表會」，台南市更獲「卓越縣市獎」，並有26校推動成果斬獲29項全國績優獎勵，多元策略與實證績效深獲肯定。

市長黃偉哲表示，從小建立身心健康觀念，是常保自信與快樂人生的重要關鍵，市府規劃結合學校、社區及民間資源，共同營造健康與幸福校園環境，讓師生形成正向循環，實踐健康城市美名，期待未來持續努力，陪伴孩子健康成長。

台南 小學生 視力

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