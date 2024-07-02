南市15處公托聯招釋出177名額 年底再增安平、南科2處
台南市15處公設民營托嬰中心及公托家園即日起聯合招生登記，今年共計釋出177個名額，7月5日登記截止，預計7月12日公開抽籤，並於當日公告正、備取名單，公托名額供不應求，南市社會局表示已積極布建，今年下半年再增安平和南科2處完工招生。
因公托及家園提供滿2足月至未滿2歲嬰幼兒日間托育服務，公托每月取9000元、家園每月收取1萬元的托育費用，每人每月可再請領7000元以上托育補助，大幅減輕家庭負擔，名額供不應求，都要排隊，今年釋出名額177人比去年111人多，社會局說應是小朋友轉入幼兒園就讀，平均2年會有一波釋出員額較多。
社會局表示，南市目前積極布建公托及家園，招生名額持續提升，今年底至2026年預計會再陸續增加10處公托，增加市民使用平價又優質托育服務的機會。今年下半年有2處會先完工，包括安平區社福大樓招收36人、新市區南科社區中心預計招收32人。
相關報名資訊可至台南市社會局網站育兒資訊專區「公設民營托嬰中心及社區公共托育家園」招生訊息查詢，或洽詢社會局婦女及兒童少年福利科。社會局表示，「育兒資訊網」正建置中，今年下半年可以上線，未來招生報名及抽籤都可在線上進行，讓家長更方便。
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