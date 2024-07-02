台南真善美戲院吹熄燈號 黃偉哲邀市民「看爆它」

台南真善美劇院自2018年正式開幕，成為台南市首家藝術電影院後，近年來在大環境不景氣、新冠疫情衝擊等因素下，業者昨晚宣布將在8月1日結束營運，引起大批影迷、網友不捨，直呼「唯一文藝片劇院要走入歷史了！」，也有網友感謝劇院的努力，讓藝術片和獨立片能多一分露出的機會。台南市長黃偉哲則表示，真善美戲院將走入歷史，讓人不勝唏噓，是否有轉圜餘地也未可知，希望大家可趁機會「看爆它」。

業者在臉書指出，諸多大環境因素評估後，不得不遺憾宣布真善美劇院將在今年8月1日最終場按下終止鍵，誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，後續相關會員點數及持有團票者，將會另發布相關辦理公告，歡迎喜歡台南真善美的影迷，一起到劇院拍照留念說再見。

真善美劇院剩不到1個月將結束營運，消息一曝光，昨晚大批網友、影迷紛紛湧入劇院臉書留言，有網友不捨說「台南不能沒有真善美」、「以後要去哪看優質小品電影」，也有民眾認為，「台灣商業影院數量相當飽和，真善美主打非商業性小眾市場，經營確實相較困難」。

黃偉哲表示，真善美戲院將走入歷史，感到相當不捨，也希望市民朋友趁最後的時間「看爆它」，相信台南有不少民眾喜歡前往觀賞藝術電影，不過隨著時代的變遷，近年來各地都有影院吹熄燈號，就像當年的錄影帶、DVD逐漸走入歷史，都讓人不勝唏噓，真善美劇院是否有轉圜餘地，尚未可知，希望市民可以前往看看電影，找回回憶與青春。