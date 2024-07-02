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阿里山小火車周末全線復駛 閒置14年北門車站麗星大飯店啟動招商

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林鐵北門車站麗星大飯店，經漫長官司和解，閒置14年，阿里山林鐵及文資處接手，獲農業部同意，預定8月辦理ROT促參案招商。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵北門車站麗星大飯店，經漫長官司和解，閒置14年，阿里山林鐵及文資處接手，獲農業部同意，預定8月辦理ROT促參案招商。記者魯永明／攝影

嘉義阿里山林鐵小火車周末全線復駛，林業及自然保育署前身林務局，2006年委由宏都阿里山國際開發公司，辦理林鐵三合一BOT案，斥資8億元興建北門車站麗星大飯店，經漫長官司和解，閒置14年，阿里山林鐵及文資處接手，獲農業部同意，預定8月辦理ROT促參案招商，觀光業對招商帶動旅遊發展，樂觀期待。

林鐵及文資處說，上月底收到農業部公文，同意授權執行北門車站麗星大飯店ROT促參案，將成立甄審委員會辦理招商說明會，8月公告招商，得標廠商將有1年修建期，廠商投資金額1.38億，許可年期20年，營運績效良好得優先定約15年，若招商順利，最快2026年營運。

麗星大飯店基地8973.7平方公尺，地下1層、地上7層，有接待大廳、包廂、辦公倉儲空間、宴會廳、餐飲區，客房共135間，巡檢維修後，水電管線正常，僅部分牆面滲水、地磚及木構平台破損，鑑定結果符合建築結構安全，招商吸引國內多家財團旅遊業洽詢。

林鐵及文資處表示，麗星飯店招商後，經營者可結合周邊檜意森活村規畫夜間營運，還有小火車車庫園區、製材所沉浸式體驗，加上古蹟北門驛整修完成，帶遊客深度旅遊，創造如同文化路夜市夜間經濟「檜藝森活」。

嘉市旅館公會理事長李啟光看好麗星大飯店招商，他說，麗星位在阿里山林鐵車庫園區及檜村景點，占觀光地利交通優勢，飯店蓋好未開幕經營，設備還是新的，預期招商會吸引知名觀光旅遊、飯店業投資。

2009年莫拉克風災造成宏都三合一BOT案契約中止，麗星大飯店閒置荒廢影響周邊發展，林務局與宏都阿里山國際開發公司爆發履約糾紛，2021年在台南高分院調解，終結爭議，林務局以7.58億元價購，阿里山林鐵及文資處辦飯店促參案。

北門 阿里山 飯店

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