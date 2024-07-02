阿里山小火車周末全線復駛振興觀光？ 學者：賴中央地方全盤規畫

因風災中斷15年的國際知名阿里山林鐵小火車，預定周末全線復駛，前總統蔡英文日前參加嘉義福容voco酒店開幕，預告小火車全線復駛好消息；陸客不來，地方各界及觀光界期待透過小火車全線復駛，振興觀光；對此，嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠建議中央與地方政府協力全盤規畫設計，才能事半功倍。

蕭至惠說，中斷15年阿里山小火車即將復駛，對台灣觀光界是件大事，要如何利用小火車復駛創造更多商機，對努力拚觀光的交通部觀光署，這不應該只是嘉縣市地方責任或議題。

過去講到阿里山觀光，大家只想到藉陸客帶來榮景與觀光效益。卻可能疏忽對國旅及陸客以外的海外遊客的經營。鑑於政府未開放陸客大量來台此時，建議中央地方政府對如何利用這條具申請世界遺產潛力小火車復駛，應該協力全盤規畫設計，才能事半功倍。

蕭至惠指出，氣候變化問題越來越複雜，為避免因豪雨或土石滑落造成小火車停駛，經營小火車不應只單純思考如何創造遊客願意前來經濟效益問題，還應思考小火車沿線環境保護等面向，因此，未來小火車拚觀光經濟前提下，建議交通部與環境部正視如何讓小火車永續問題。

阿里山林鐵文資處說，阿里山小火車全線復駛作業準備好了，預計6日全線通車，首航阿里山號全部4節車廂共85個座位，嘉義車站開到阿里山車站，18個車站站站都停，全票600元、半票300元，票價未調漲，車程近5小時（奮起湖車站停留1小時）。

6日起每日行駛4班次列車，上午9點嘉義車站開往十字路車站中午12點抵達；上午10點嘉義車站開往阿里山車站，下午2點56分抵達（奮起湖車站停留1小時）；上午11點50分阿里山車站開往嘉義車站，下午3點45分抵達；下午2點十字路車站開往嘉義車站、下午4點55分抵達。