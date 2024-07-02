炎夏嘉義高溫破去年最高紀錄 這家美食小吃店客人揮汗打傘排隊

7月盛夏、暑假到來，中央氣象署發布太平洋高壓籠罩高溫警訊，嘉義氣象站說，昨天中午最高溫35.5度，去年7月4日最高溫36.4度，今年4月21日出現36.8度，打破去年高溫紀錄；雖烈日高溫，但嘉義市美食小吃名店林聰明沙鍋魚頭，昨天近中午仍出現許多客人打傘排隊街頭景象。

6月21日夏至，位在北回歸線的嘉義，嘉義氣象站監測最高溫35度，出現在近中午11點55分，高溫未列入全台前5名最高溫36.8度縣市，嘉義夏至為何未出現全台最高溫？氣象站說，雖熱輻射最強，但最高溫還需大氣條件的高壓、風力，嘉義夏至無最高溫的大氣條件。

氣象署發布這幾天太平洋高壓籠罩高溫警訊，民眾擔心嘉義再飆高溫，嘉義氣象站說，4月21日出現36.8度高溫，打破去年7月4日出現最高溫36.4紀錄，今年反聖嬰年，氣溫偏高，高溫出現在中午到下午2點之間，避免外出，外出做好防曬。

嘉義市中正路美食小吃名店林聰明沙鍋魚頭，出現許多客人烈日下打傘排隊街頭情景，林聰明說，過去曾在店外設大型遮陽傘及椅子，遭人檢舉妨害交通，遭員警出面制止。