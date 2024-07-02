資收物夾雜垃圾廠商不愛 台南出招源頭管控好賺錢

台南市環保局資源回收物過去招標時，廠商意願低，理由是太多垃圾夾雜其間，為了提升廠商投標意願，今年先去除夾雜其中的垃圾拿掉，並對主要項目做好分類，果然廠商意願大增，6個標都順利標出。環保局表示，除了爭取興建細篩分類場，也將控管源頭，要求民眾先做好分類，再放進回收車，而不是混在一起丟。

雖然紙類、塑膠等資源回收物價格大不如前，但台南市近4年來標售資源垃圾的收入仍有2千多萬，不無小補。不過，之前每次招標時常會遇到廠商不願投標的情形，因此總要千拜託萬拜託，才會有業者投標。經檢討原因，資源回收物會夾雜一些沒價值的東西，業者因要再做分類，費工又費時，且因人力不夠，認為划不來而興趣缺缺。

南市環保局為吸引廠商投標，今年起先對主要項目做好分類，再交由業者處理，明顯改善沒人投標，6個標案都順利標出。環保局表示，造成資源回收物源頭有許多雜物的問題，主要是多數民眾把所有要回收的東西放在一起，甚至連非回收項目的也放進去，為此，今期內將採源頭管制，要求民眾必須把所要回收的物品先分類，再放入回收車；如此，清潔隊不用再花太多時間與人力分類，提升分類效益。

資源回收垃圾以溪南人口多的行政區最多，環保局表示，正規畫在安南區清潔隊採BOT方式設置細篩分類場，預計明年招商，希望1年內完成，日處理量100噸，可解決資源垃圾分類長期缺乏人手的問題。