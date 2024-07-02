防可回收物進焚化爐 台南試辦透明垃圾袋

疫情後消費型態改變，除了外送大增，線上購物也成常態，也使得一次性容器資源垃圾量大增，5年來紙容器與塑膠容器大增78%。資源回收物增加，也有更多黑數進入焚化爐，南市府為減量並落實資源回收，除了加強破袋檢查，8月起將先在2至3個里試辦透明垃圾包才能丟垃圾車措施。

議員林燕祝說，這個政策主要是要落實垃圾減量與提高資源回收，台南目前垃圾後端處理量能不足，垃圾減量須從自身做起，任何的政策實施都會有陣痛期，環境永續的觀念可以說是全世界的趨勢，也是城市進步的象徵，但仍要加強宣導，讓好政策可以順利推行。

台南市環保局統計近年來資源垃圾量的變化，2019年47.3萬噸，其中紙容器0.775噸、塑膠容器3.84噸；2020年資源垃圾54.9噸，紙容器0.869噸、塑膠容器4.379噸，到了2023年，資源垃圾總量增加到60.35噸，紙容器1.01噸、塑膠容器4.84噸；今年前4個月資源垃圾20.56噸，紙容器3488公斤，塑膠容器1.65噸，依比率，量持續增加。

環保局長許仁澤表示，消費型態的轉變已回不去，而資源垃圾量的增加，也讓人擔心更多黑數被丟到垃圾車，進到焚化爐，必須落實資源回收遏阻，為此，環境部要求提高破袋檢查率防止更多資源回收物被當生活垃圾，進到焚化爐。

南市環保局2022年為了落實垃圾分類，減少不必要的生活垃圾進到焚化爐，曾規畫去年起丟垃圾車的垃圾包要使用透明塑膠袋，但部分民眾反彈，暫緩實施。許仁澤說，目前正與溪南地區2至3個里溝通及宣導，8月起試辦這一措施，從源頭就防止可回收物進垃圾袋，若成效良好擴大實施，也提升資源回收經濟效益。

朱正軒認為，當時是因實施較為倉促，民眾還沒做好準備，才有反對聲音，但基於新增焚化爐困難，垃圾減量更為重要前提下，支持這項措施，希望持續做好宣傳與溝通，期待「軟著陸」成功。