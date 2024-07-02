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用自製堆肥增產超過25%！台南農改場明天辦示範觀摩會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南農改場在嘉義縣農會民雄堆肥場進行不同配方比較的堆肥處理試驗。記者周宗禎／翻攝
台南農改場在嘉義縣農會民雄堆肥場進行不同配方比較的堆肥處理試驗。記者周宗禎／翻攝

台南區農業改良場規畫推廣禽畜糞堆肥剩餘資材再利用，明天在嘉義縣農會民雄堆肥場舉辦循環場域示範觀摩會，展示禽畜糞堆肥應用於硬質玉米生長的永續生產模式。

台南農改場進行示範田區土壤肥力分析結果，顯示有機質、碳含量、氮含量等數值都提升。尤其使用禽糞堆肥的硬質玉米，鮮重較對照組不施肥提高了25%以上，而一半堆肥一半化肥組的產量則與全化肥組相當。適量施用禽糞堆肥，不僅降低對化學肥料的依賴，還提高了土壤有機質含量，達到永續經營的生產目標。

台南農改場場長羅正宗說，資源再生利用是農業永續生產的指標。該場積極協助嘉義縣農會民雄堆肥場的禽糞堆肥製作，並改善堆肥化流程，透過定期的檢測與分析，禽糞堆肥成品的EC值、pH值、碳氮比及重金屬含量，均符合法規標準，自製堆肥實際施用於硬質玉米肥培管理上，可提高25%的產量，有效促進產業剩餘資源的循環再利用。

羅正宗表示，期望藉這次觀摩會，推廣利用禽糞堆肥作為硬質玉米生長所需有機質肥料，建立產業資源循環再利用的生產模式，為永續經營奠定基礎。

自製堆肥在義竹硬質玉米試驗田實驗結果，確認使用禽畜糞有機堆肥成效良好。記者周宗禎／翻攝
自製堆肥在義竹硬質玉米試驗田實驗結果，確認使用禽畜糞有機堆肥成效良好。記者周宗禎／翻攝

台南 嘉義 永續

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