用自製堆肥增產超過25%！台南農改場明天辦示範觀摩會

台南區農業改良場規畫推廣禽畜糞堆肥剩餘資材再利用，明天在嘉義縣農會民雄堆肥場舉辦循環場域示範觀摩會，展示禽畜糞堆肥應用於硬質玉米生長的永續生產模式。

台南農改場進行示範田區土壤肥力分析結果，顯示有機質、碳含量、氮含量等數值都提升。尤其使用禽糞堆肥的硬質玉米，鮮重較對照組不施肥提高了25%以上，而一半堆肥一半化肥組的產量則與全化肥組相當。適量施用禽糞堆肥，不僅降低對化學肥料的依賴，還提高了土壤有機質含量，達到永續經營的生產目標。

台南農改場場長羅正宗說，資源再生利用是農業永續生產的指標。該場積極協助嘉義縣農會民雄堆肥場的禽糞堆肥製作，並改善堆肥化流程，透過定期的檢測與分析，禽糞堆肥成品的EC值、pH值、碳氮比及重金屬含量，均符合法規標準，自製堆肥實際施用於硬質玉米肥培管理上，可提高25%的產量，有效促進產業剩餘資源的循環再利用。