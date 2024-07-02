雲林領生育津貼 設籍延為8個月

雲林縣政府推出今、明兩年加碼生育津貼的「萬寶龍計畫」，父母僅須1人在籍3個月即可申請6至13萬元不等津貼，政策奏效，申請人數暴增，但戶政單位發現有人領到錢後戶籍就遷出雲林，形同短暫人口紅利；多名議員要求延長在籍時間規範。對此，縣府昨宣布本月起改為父或母一方須在籍並住滿8個月才可申請。

萬寶龍計畫符合資格者，可享有前3胎每名新生兒6萬元加上3包尿布，第四胎加碼至13萬元與3包尿布，元旦計畫上路後，1至5月領取生育津貼人數2122人，比去年同期大幅增加779人。

縣議員賴淑娞、張維崢、廖偉晴、陳芳盈、洪如萍等人認為，該計畫僅要求父或母一方設籍雲林3個月，時間太短。賴淑娞說，其他縣市至少設籍半年以上，原3個月規定只會造成一窩蜂遷入，有人領到錢就遷出雲林，編列再多預算都不夠用。

張維崢指出，延長設籍時間後，縣府應提出更多具體福利政策，讓為領津貼臨時性設籍的人可以長住久安，避免浪費縣庫公帑。

社會處長林文志回應，戶政單位統計，截至6月6日止，元旦後才遷入領取生育津貼的人數185人，領取後已遷出13人，顯示有民眾為領取生育津貼短暫遷入，為讓萬寶龍政策能落實人口紅利，參考其他縣市生育津貼發放方式，將設籍3個月修訂成8個月，本月開始實施。