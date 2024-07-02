嘉市購物節開跑 抽百萬現金

高雄續拚專屬演唱會經濟商業模式，下半年有火星人布魯諾等大咖開唱，市府今年加碼與一卡通合作發「綠點50點」，憑演唱會票可兌換折抵大眾運輸搭乘費用；另，嘉義市長黃敏惠宣布購物節昨起至10月10日登場，登錄發票可抽頭獎百萬元汽車、特獎1百萬現金等。

高雄去年辦117場次演唱會吸引139萬人潮，今年到5月已辦66場，市府持續推動以演唱會門票兌換面額50元優惠券，可於47處商圈夜市消費，這次還多了美麗島站墨凡商場等近40家餐廳，使用期限到明年2月28日。

高市經發局指出，為推動歌迷搭大眾交通工具到演唱會場地，新增門票可至5處捷運站換序號後，輸入iPASS MONEY App領取綠點50點登錄券，1點綠點等同1元現金，搭台鐵、捷運、輕軌、渡輪、客運或YouBike等都折抵車資，登錄券期限到明年7月31日。

嘉市購物節昨起登場，只要持7月1日至10月10日期間在嘉市設立登記的店家消費的發票或電子支付交易明細，搜尋LINE ID「@wubuywubobi」加入官方帳號並登錄，1元即1分、500分可獲1個抽獎序號，每人最多可有200個。市長黃敏惠宣傳說，活動期間入住特約旅店指定住宿方案，登錄該發票加碼抽現金8萬8千元、共5個獲獎名額。

另，昨7月1日是嘉市恢復升格省轄市42周年、今年也是諸羅建城320周年，即日起到14日，於「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書粉專依格式留言、上傳照片、標記2位朋友，有機會抽中iPhone 15手機1名、升格紀念款造型悠遊卡100名。