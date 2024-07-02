資收沒人標…做好分類 蛻變全標出

台南市政府過去招標資源回收物時廠商意願低，理由是沒做好分類、太多垃圾夾雜其間，為提升投標意願，市府今年先將夾雜其中的垃圾拿掉，並對主要項目做好分類，果然廠商意願大增，6個標都順利標出；環保局表示，規畫控管源頭，要求民眾先做好分類再放進回收車，「不是混在一起丟」。

台南目前資源回收垃圾以溪南人口多的行政區最多，環保局說，正規畫在安南區清潔隊採BOT方式設置細篩分類場，預計明年招商，希望1年內完成，日處理量100公噸，可解決資源垃圾分類長期缺乏人手的問題。

雖然紙類、塑膠等資源回收物價格大不如前，但台南近4年來標售資源垃圾的收入仍有2千多萬元，不無小補，不過，之前每次招標時常會遇到廠商不願投標的情形，因此市府總要千拜託萬拜託，才會有業者投標；經檢討發現，資源回收物會夾雜一些沒價值的東西，業者要再做分類，費工又費時，且人力不夠，認為划不來而興趣缺缺。

為吸引廠商投標，南市環保局今年起先對主要項目做好分類，再交由業者處理，明顯改善沒人投標，6個標案都順利標出。環保局表示，造成資源回收物源頭有許多雜物的問題，主要是多數人把所有要回收的東西放在一起、甚至連非回收項目的也放進去，為此，近期將採源頭管制，要求民眾須把所要回收的物品先分類，再放入回收車，如此清潔隊不用再花太多時間與人力分類，提升分類效益。