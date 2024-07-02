南2都拚資收 清運路線破袋檢查

新冠肺炎疫情後外送、線上購物成常態，使得一次性容器資源垃圾大增，台南5年來紙容器與塑膠容器大增78%，也有更多黑數進入焚化爐，為落實資收，南市府8月起於2至3個里試辦透明垃圾袋才能丟垃圾車，近期也將提高每條清運路線破袋檢查率；另，高雄市政府表示，都有持續執行沿線收運的破袋稽查、針對不透明垃圾袋加強檢查。

南市環保局統計，資源垃圾量2019年47.3萬公噸，其中紙容器0.775公噸、塑膠容器3.84公噸；2020年54.9公噸，紙容器0.869公噸、塑膠容器4.379公噸，到了2023年，資源垃圾總量增到60.35公噸，紙容器1.01公噸、塑膠容器4.84公噸；今年前4個月資源垃圾20.56公噸，紙容器3.48公噸，塑膠容器1.65公噸，量持續增加。

南市環保局為減少不必要的生活垃圾進到焚化爐，曾規畫去年起丟垃圾車的垃圾包要使用透明塑膠袋，但部分民眾反彈，暫緩實施。議員林燕祝說，台南目前垃圾後端處理量能不足，垃圾減量須從自身做起，要加強宣導，讓好政策可以順利推行。議員朱正軒認為，透明塑膠袋政策因實施較為倉促，民眾還沒做好準備才有反對聲音，但基於新增焚化爐困難、垃圾減量更為重要前提下，支持這項措施，希望持續做好宣傳與溝通，期待「軟著陸」成功。

環保局長許仁澤說，目前正與溪南地區2至3個里溝通及宣導要試辦此措施，若成效良好擴大實施，中央也要求防止更多資源回收物被進到焚化爐，南市過去按比率破袋檢查，將進一步與環境部討論、規畫提升破袋檢查率，每條路線都會去做，若被查獲沒落實資收，可開罰1200元。

高市環保局指出，高雄去年資源垃圾量比前年度增加近4.6萬公噸，其中紙類回收量同步上升，顯示市民日益重視資源回收，但無法判斷是否與網購有關聯。

高市環保局也表示，沿線收運都有破袋檢查，正考量「透明垃圾袋才能丟垃圾車」實施效益，另，去年11月1日起推動前金區4大超商門市為專用垃圾袋收運試辦對象，提供專用透明垃圾袋，半年試辦已於4月結束，待評估績效後決定是否續辦。