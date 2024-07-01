聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南青春專案今晚登場 黃偉哲率隊宣示保護青少年決心

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南青春專案今晚登場，市長黃偉哲率隊宣示保護青少年決心。圖／台南市警局提供
台南青春專案今晚登場，市長黃偉哲率隊宣示保護青少年決心。圖／台南市警局提供

暑假來臨，台南市「青春專案、聯合稽查及擴大臨檢」今晚登場，台南市警察局與市府相關單位組成聯合稽查小組，「針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心」。出發前市長黃偉哲到永康警分局代表市府給參與人員加油打氣。

市警局表示，這次勤務結合市府12個局處組成聯合稽查小組、共約180名各相關人員，晚上9點30分在永康分局舉行勤前教育，市長黃偉哲主持，10點率隊前往「易妨害兒童少年身心健康場所」臨檢，實施「第三方警政聯合稽查」。

警方表示，其餘15個警分局也同步執行，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、聚眾鬥毆等發生，「期讓青少年能夠擁有健康、安全的暑期生活。」

警方表示，為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，各局處單位早已規畫暑假期間有益青少年身心健康活動，包括體育、研習、藝文、天文、公益、營隊體驗及其他七大類活動，並利用各種管道如網路互動直播、影音宣導，「讓青少年度過充實、愉快又安全的暑假。」

警方表示，市長黃偉哲「高度肯定參與執這次專案的同仁」，感謝他們不辭辛勞付出，並強調將持續加強打擊詐欺犯罪，保護市民財產安全。目前各級學校已開始放暑假，學生容易受誘惑涉足不良場所「或嘗試奇怪物品」，犯罪集團引誘少年當車手、槍手，販毒、陪酒或色情侍應工作等，因此青春專案勤務重點包括掃蕩幫派組織、肅槍、掃毒、打詐、防性剝削等面向，期許市府各相關局處一起努力，共同合作，守護青少年安全。

台南青春專案今晚登場，市長黃偉哲率隊宣示保護青少年決心。圖／台南市警局提供
台南青春專案今晚登場，市長黃偉哲率隊宣示保護青少年決心。圖／台南市警局提供
台南青春專案今晚登場，市長黃偉哲率隊宣示保護青少年決心。圖／台南市警局提供
台南青春專案今晚登場，市長黃偉哲率隊宣示保護青少年決心。圖／台南市警局提供
台南青春專案今晚登場，市長黃偉哲率隊宣示保護青少年決心。圖／台南市警局提供
台南青春專案今晚登場，市長黃偉哲率隊宣示保護青少年決心。圖／台南市警局提供

臨檢 黃偉哲

延伸閱讀

台南芒果首度進軍大馬超市 黃偉哲：海外市場重要據點

台南芒果前進新加坡 市長黃偉哲手作芒果雪花冰行銷

中職／統一獅勇奪隊史第17座季冠軍 黃偉哲期許下半季續領風騷

棒球／台南青少棒進軍美國小馬盃 黃偉哲：300萬經費市府包了

相關新聞

雲林麥寮拱範宮主委張克中病逝 宗教界紛電唁致意不捨

雲林縣麥寮鄉拱範宮主委張克中於6月29日下午不幸因病辭世，宗教界紛紛電唁表達不捨與悼念之意，並對張克中多年來擔任拱範宮主...

台南青春專案今晚登場 黃偉哲率隊宣示保護青少年決心

暑假來臨，台南市「青春專案、聯合稽查及擴大臨檢」今晚登場，台南市警察局與市府相關單位組成聯合稽查小組，「針對青少年易聚集...

嘉市購物節登場 發票登錄抽百萬名車、百萬現金

嘉義市購物節於今天起至10月10日登場，只要持今年7月1日至10月10日期間，在嘉義市設立登記的店家進行消費並取得發票或...

台南市新增10處科技執法路口 今天上路有2個月宣導期

為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，台南市警察局在10處路口規劃建置科技執法設備，並於今天7月1日上線啟...

使用電子票證「免費搭乘嘉義市區公車」延長到年底

嘉義市政府面對樂齡世代乘車需求，推出最友善的「使用電子票證，免費搭乘市區公車」及「公共自行車前30分鐘騎乘補助10元優惠」政策延長到2024年12月31日。 嘉義市長黃敏惠表示，好好搭、好友

加碼後「人口遷入又遷出」 雲林今修改生育津貼辦法上路

雲林縣政府催生新生兒，推出大小龍年「萬寶龍計畫」，加碼3萬元營養今，今明兩年新生兒父母僅需1人設籍雲林3個月，即可申請6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。