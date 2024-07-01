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台南青春專案今晚登場 黃偉哲率隊宣示保護青少年決心
暑假來臨，台南市「青春專案、聯合稽查及擴大臨檢」今晚登場，台南市警察局與市府相關單位組成聯合稽查小組，「針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心」。出發前市長黃偉哲到永康警分局代表市府給參與人員加油打氣。
市警局表示，這次勤務結合市府12個局處組成聯合稽查小組、共約180名各相關人員，晚上9點30分在永康分局舉行勤前教育，市長黃偉哲主持，10點率隊前往「易妨害兒童少年身心健康場所」臨檢，實施「第三方警政聯合稽查」。
警方表示，其餘15個警分局也同步執行，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、聚眾鬥毆等發生，「期讓青少年能夠擁有健康、安全的暑期生活。」
警方表示，為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，各局處單位早已規畫暑假期間有益青少年身心健康活動，包括體育、研習、藝文、天文、公益、營隊體驗及其他七大類活動，並利用各種管道如網路互動直播、影音宣導，「讓青少年度過充實、愉快又安全的暑假。」
警方表示，市長黃偉哲「高度肯定參與執這次專案的同仁」，感謝他們不辭辛勞付出，並強調將持續加強打擊詐欺犯罪，保護市民財產安全。目前各級學校已開始放暑假，學生容易受誘惑涉足不良場所「或嘗試奇怪物品」，犯罪集團引誘少年當車手、槍手，販毒、陪酒或色情侍應工作等，因此青春專案勤務重點包括掃蕩幫派組織、肅槍、掃毒、打詐、防性剝削等面向，期許市府各相關局處一起努力，共同合作，守護青少年安全。
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