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雲林麥寮拱範宮主委張克中病逝 宗教界紛電唁致意不捨

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮拱範宮主委張克中6月29日病逝，各界紛致電表達弔唁之意。圖／擷取自拱範宮臉書
麥寮拱範宮主委張克中6月29日病逝，各界紛致電表達弔唁之意。圖／擷取自拱範宮臉書

雲林縣麥寮鄉拱範宮主委張克中於6月29日下午不幸因病辭世，宗教界紛紛電唁表達不捨與悼念之意，並對張克中多年來擔任拱範宮主委期間，在擴展廟務及推動兩岸信仰交流所出的貢獻表示肯定。

建於清康熙年間的拱範宮，2012年從縣定古蹟獲文化部升格為國定古蹟，是麥寮鄉的信仰中心，張克中2015年接任主委後，延續完成古蹟廟體修建後，積極擴展廟務，獲選為台灣開山媽祖聯誼會理事長及台灣媽祖誼會副理事長，致力推動兩岸宗教交流，獲各界肯定連任拱範宮3屆主委。

張克中近來身體不適，接受治療期間仍不忘廟務，去年仍帶領參加海峽兩岸宗教盛會，直至最近健康急轉直下，於6月29日不幸病逝，享年61歲。兩天來宗教界紛紛電唁致意，包括對岸湄洲媽祖廟也以「功德國標彤，史芳依白雲」為題，致電表達對張主委的弔唁之意。

拱範宮管理委員會也在臉書貼文表達悼念之意，並感謝主委張克中多年來致力於推廣台灣民間信仰傳播媽祖文化，對宗教界所付出的貢獻。

麥寮拱範宮主委張克中6月29日病逝，各界紛致電表達弔唁之意。圖／擷取自拱範宮臉書
麥寮拱範宮主委張克中6月29日病逝，各界紛致電表達弔唁之意。圖／擷取自拱範宮臉書

國定古蹟 媽祖 民間信仰

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