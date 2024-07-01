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國小生參加失智營隊 老幼互助闖關

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
柳營奇美醫院敏惠醫專辦失智友善營隊，增進學童理解接納失智長者。記者周宗禎／翻攝
柳營奇美醫院敏惠醫專辦失智友善營隊，增進學童理解接納失智長者。記者周宗禎／翻攝

柳營奇美醫院與敏惠醫護管理專科學校今天舉辦「世代相伴－共融美好時光」國小學童失智友善營隊，邀請柳營在地25名國小學童、8個敏惠醫專長期照顧與健康促進管理科學生、14位失智據點長者參與，幼青銀三代共學共伴要打造失智友善社區。

活動由學童熱情舞蹈揭開序幕，長輩們面帶笑容歡迎。護理師及青年學生帶領學童學習認識失智症、如何與失智長者溝通。通過「失智症十大警訊」的情境角色扮演和高齡者體驗活動，讓學童們了解失智長者的身心變化，學會面對陪伴失智長者技巧，進而提升失智友善態度。

主辦單位表示，學童在精心設計老幼共融遊戲、互助合作闖關過程學會同理和接納失智長者，長者也增進社會參與動力，彼此感受到跨世代間溫暖連結，促進社會尊重與和諧，整個過程中歡笑不斷，氣氛溫馨有趣。

柳營奇美醫院護理部長蕭素秋表示，為打造柳營失智友善社區，結合柳營區公所及社區力量成立「失智友善社區推動小組」，推行在地促進失智教育傳播。期望通過這次營隊活動，讓關懷從社區傳播至校園，提升國小學生對失智症的識能教育及友善態度、能理解並接納失智長者，長輩們也能在熟悉的社區環境安全自在生活，享受尊重與關懷，實現在地安老的目標。

敏惠醫專校長葉至誠指出，學校校秉持人文關懷、專業前瞻、國際視野的教育理念，鼓勵學生多參與各項關懷活動，身體力行學習如何照顧長者技能，進一步了解失智長輩，培養對失智議題的關懷與行動，充實自我內涵，有助於未來投入職場準備。

柳營奇美醫院敏惠醫專辦失智友善營隊，增進學童理解接納失智長者。記者周宗禎／翻攝
柳營奇美醫院敏惠醫專辦失智友善營隊，增進學童理解接納失智長者。記者周宗禎／翻攝
柳營奇美醫院敏惠醫專辦失智友善營隊，增進學童理解接納失智長者。記者周宗禎／翻攝
柳營奇美醫院敏惠醫專辦失智友善營隊，增進學童理解接納失智長者。記者周宗禎／翻攝

失智症 小學生 長輩

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