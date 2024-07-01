擊敗地主隊！雲林鎮南國小女籃隊赴日本群馬交流 今年第6冠到手

雲林縣鎮南國小女籃隊今年在國內外競賽大放異采，先前已拿下5座冠軍，昨受邀參加日本群馬縣太田市「2024年度日台國際交流籃球賽」，縣長張麗善到場加油，並擔任開球嘉賓，鎮南國小女籃隊不負眾望，擊敗館林市選手，再度奪冠，並獲日本當地媒體報導。

張麗善受邀率縣府團隊參加日本群馬縣館林市建制70周年紀念典禮，昨天下午出席日台國際籃球交流賽擔任開球嘉賓，鎮南國小女籃隊在冠軍賽時對戰館林市選手，張麗善與縣府參訪團隊在場邊當起啦啦隊為隊員加油打氣，最後鎮南女籃以47：36的成績，擊敗地主館林市選手。

張麗善表示，鎮南女籃隊繼拿下韓國2024洪川郡國際邀賽女童甲第一名、順天盃全國少年邀請賽實女童甲第一名、雲林縣113年春季縣長盃女童甲組第一名、中華民國2024全國少年籃球錦標賽女子組(U12)第一名，更在甫結束的TARO CUP U12國際邀請賽擊敗日、韓等國家拿下冠軍，昨在日本邀請賽又奪冠，讓雲林縣再次被國際看見，她期待未來能有更多機會參與並支持這類體育國際交流活動。

館林市役所多田善洋市長表示，館林市與雲林2018年開始以球會友，已有多次的往來交流賽，希望「雙林」未來在教育、文化、產業等領域能有更深的交流。