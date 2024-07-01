「台南水的400種形狀」明登場 解密汙水如何變水質比自來水好

台南市政府水利局新建「安平再生水廠環境教育中心」明天起試營運。水利局宣布配合「台南400」系列活動規畫「水資源環境教育展-水的400種形狀｜流動百年的臺南展」，以台南這座古老城市裡「水」的變遷述說這塊土地400年演變。展期至9月1日，開放時間為每周二到日上午10點到12點，下午2點到4點免費預約參觀。電話06-6331455。

台南水文歷史悠久豐富，虎頭埤水庫是台灣第一座水庫、嘉南大圳是台灣歷史規模最大的水利工程、七股潟湖是曾經廣闊台江內海遺跡，也是全台目前最大潟湖。

水利局表示，這場展覽聚焦以「水」串連台南百年以前、現在、未來各個時間空間，以海路、圳流、水道、未來用水為主題，探尋「水」從過去地理、經濟、生活等各個不同時空背景中的形狀及演變軌跡，進而了解台南在現今快速變動的世界舞台上，如何在下個百年仍能持續流動不息。

展覽除以靜態呈現400年來「水」在農業、貿易及日常生活等多種形狀樣貌，「未來水」主題將藉平面互動、AR互動、VR觀影體驗等輕鬆有趣方式，讓原本難以想像、深奧的汙水下水道系統淨水知識。以具象方式更清晰易懂，也能從互動體驗了解到民生汙水技術處理後能變成水質比自來水還要好的再生水，供高科技產業使用，「實現汙水變黃金，展現台南水資源永續發展的城市願景」，

展覽地點安平再生水廠環教中心配合7月2日起試營運、7月16日開幕啟用。另外水利局「為落實教育扎根」讓市民認識台南優質水環境場域，也辦走讀工作坊活動分別有「水文大講堂」、「曾文溪之旅」及「竹溪之旅」利用講座、現場走讀，進行水文化的追溯以及水資源的思考。27日、8月10、8月24日3場都免費，每場次名額有限，詳細內容請上「臺南市政府安平水資源回收中心-水資源環境教育展-水的400種形狀」官網查詢報名。