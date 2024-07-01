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嘉市購物節登場 發票登錄抽百萬名車、百萬現金

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
去年發票登錄總額達7.5億元佳績，今年預期再破紀錄，圖為去年購物節盛況。圖／嘉義市政府提供
去年發票登錄總額達7.5億元佳績，今年預期再破紀錄，圖為去年購物節盛況。圖／嘉義市政府提供

嘉義市購物節於今天起至10月10日登場，只要持今年7月1日至10月10日期間，在嘉義市設立登記的店家進行消費並取得發票或電子支付交易明細，不限消費金額，都能至官方LINE好友登錄參加抽獎。頭獎為百萬汽車，特獎為1百萬現金，還有台銀黃金、歐洲機票、電動機車、萬元以上現金等豐富獎品。

市長黃敏惠表示，去年購物節的發票登錄總金額達7億5千萬元，創下歷次新高紀錄，今年將延續這股熱潮，吸引更多消費者來嘉義市消費，享受購物節的豐富獎品和精彩活動。

「2024嘉義市購物節」規畫「周周抽」、「電子支付專屬抽」、「特約旅宿加碼抽」等多元抽獎方式。

消費者只需在設籍於嘉義市的店家消費，即可登錄發票參加抽獎，不限單筆消費金額，加入LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄發票，即可累積積分，1元即1分，滿500分可獲得一個抽獎機會，滿1000分可獲得2個抽獎機會，每人最多可獲得200個抽獎序號，每周都有現金獎勵，活動最後幾周還會抽出光陽電動機車、精品旅館住宿、歐洲機票、百萬汽車和百萬現金等豪禮相送，愈早登錄中獎機會愈高。

為創造更多中獎機會，使用電子支付還可獲得專屬抽獎資格，於購物期間使用LINE PAY、台灣PAY、Carrefour Pay，登錄交易序號累積滿500元獲1個抽獎機會，獎品內容包括萬元現金、最新iPhone與台銀黃金等好禮。

活動期間，旅客入住特約旅店指定住宿方案，可獲贈600元嘉遊金，可抵300元住宿費及300元特約店家消費，今年特別加碼，凡於特約旅宿消費並登錄發票，再加碼抽現金8萬8千元、共5名。

更多資訊可至嘉義市購物節粉絲專頁與LINE官方帳號查詢。

嘉義市購物節，大獎得主歡喜領獎，圖為去年購物節資料照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市購物節，大獎得主歡喜領獎，圖為去年購物節資料照。圖／嘉義市政府提供

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