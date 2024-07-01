南市拚垃圾源頭減量 加強破袋檢查提升回收成效
外送、網購讓生活更便利，卻也造成垃圾量增加的問題，台南市環保局本月起將加強破袋檢查，促使家戶落實回收，不要把紙容器混在一般垃圾丟棄。如未依規定落實且經勸導未改善，處1200元以上、6000元以下罰款。
環保局表示，今年截至6月底，台南市已針對沿街收運、社區專車收運點、工業區及超商執行約5500件次破袋檢查作業，合格率約85%；違規項目大多是餐飲用的紙容器、塑膠類或紙類混入一般垃圾，除現場要求民眾重新分類，更針對社區專車收運點的違規行為，祭出違規3次停收處分。
環保局長許仁澤指出，因應環境部加強破袋檢查作業，南市自7月起加強垃圾強制分類的輔導與稽查力度，藉此提高家戶落實垃圾分類與資源回收成效。清潔隊員將針對沿街收運路線，加強稽查及宣導，現場如發現垃圾包未妥善分類，一律要求立即改善，民眾如有資源回收相當問題可上https://recycle.tnepb.gov.tw/查詢。
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