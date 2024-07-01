台南市新增10處科技執法路口 今天上路有2個月宣導期

為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，台南市警察局在10處路口規劃建置科技執法設備，並於今天7月1日上線啟用。警方說，為使駕駛人習慣建置後的交通環境，將展開為期2個月宣導期，預定於9月1日起正式舉發處罰。

新設10處路口科技執法設備地點，包括北區西門路與公園南路口、北區西門路與和緯路口、北區公園路與北安路口、北區中華北路與和緯路口、安平區永華路二段與建平路口、東區林森路與崇善路口、東區東門路與崇學路口、新市區台19甲線與西拉雅大道路口、 仁德區中山路與中正路口及永康區崑大路與大灣路口。

這次建置科技執法設備執法重點以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，部分細節均於警察局官網公告提供各駕駛人參考，另為避免部分民眾未熟稔路況，同時俾使駕駛人習慣建置後的交通環境，將展開為期2個月宣導期，預定於113年9月1日起正式舉發處罰。