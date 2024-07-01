台南市新增10處科技執法路口 今天上路有2個月宣導期
為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，台南市警察局在10處路口規劃建置科技執法設備，並於今天7月1日上線啟用。警方說，為使駕駛人習慣建置後的交通環境，將展開為期2個月宣導期，預定於9月1日起正式舉發處罰。
新設10處路口科技執法設備地點，包括北區西門路與公園南路口、北區西門路與和緯路口、北區公園路與北安路口、北區中華北路與和緯路口、安平區永華路二段與建平路口、東區林森路與崇善路口、東區東門路與崇學路口、新市區台19甲線與西拉雅大道路口、 仁德區中山路與中正路口及永康區崑大路與大灣路口。
這次建置科技執法設備執法重點以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，部分細節均於警察局官網公告提供各駕駛人參考，另為避免部分民眾未熟稔路況，同時俾使駕駛人習慣建置後的交通環境，將展開為期2個月宣導期，預定於113年9月1日起正式舉發處罰。
台南市政府警察局交通警察大隊呼籲，科技執法之建置非以處罰為目的，是為導正及嚇阻部分違規的駕駛人的不良習慣，據以達到防制交通事故及維護道路口順暢等效果，行駛道路時務必遵守相關交通規則，多加禮讓營造友善用路環境，避免違規觸法，維護生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言