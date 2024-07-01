台南新增10處科技執法路口 9/1起舉發開罰

台南市警察局規劃新增10處路口科技執法設備，今天上線啟用並展開為期2個月宣導期，於9月1日起正式舉發處罰，將以車輛行經路口不停讓行人及不依車道行駛等項目為主。

台南市政府警察局新聞稿指出，為防制交通事故及減少交通違規對行車順暢影響，評估轄區易肇事路段（口）相關數據、違規態樣及道路順暢程度，於112年在10處路口規劃建置科技執法設備，已建置完成，今天上線啟用。

警方指出，新增地點包括北區西門路與公園南路口、北區西門路與和緯路口、北區公園路與北安路口、北區中華北路與和緯路口、安平區永華路二段與建平路口、東區林森路與崇善路口、東區東門路與崇學路口、新市區台19甲線與西拉雅大道路口、仁德區中山路與中正路口、永康區崑大路與大灣路口。

警方指出，此次建置科技執法設備執法重點，以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，部分細節於警察局官網公告，為使駕駛人習慣建置後交通環境，今天起展開為期2個月宣導期，預定於9月1日起正式舉發處罰。

警方指出，目前台南市執行科技執法取締路段共38處，加上今天上線10處，建置科技執法設備路段（口）數量增加至48處。