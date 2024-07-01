老婦辛苦錢藏床墊內 雲林二崙清潔隊垃圾堆尋獲

雲林二崙鄉洪姓婦人上週六丟棄老舊椰子床墊後，才想起辛苦錢藏在裡面，透過派出所找到清潔隊，清潔隊主辦紅英彰昨天在垃圾堆內協助尋找，僅花3分鐘即尋獲，洪婦破涕為笑。

紅英彰今天告訴中央社記者，二崙鄉每天民生垃圾約有25到30公噸，垃圾車晚間將資源回收物清運到清潔隊內，清潔隊人員隔天早上再分類，至於民生垃圾則暫置在掩埋場待去化。

紅英彰說，前天晚間接到油車派出所員警的求救電話，員警指稱，8旬洪姓婦人的家人覺得床墊破舊，於是晚上6時許將床墊丟進垃圾車內，晚間9時許婦人想起長期打零工收入放在椰子床夾層內，錢隨著床墊上垃圾車了，心急不已。

由於天色已暗，另外隔天恰逢週日，清潔隊放假，垃圾尚在掩埋場內，紅英彰和洪婦等人相約週日早上到掩埋場尋找。

紅英彰表示，床墊目標大，他和洪婦的家人在垃圾堆內僅花3分鐘即找到，經現場清點超過新台幣3萬元，洪婦破涕為笑。

洪婦頻頻向紅英彰和油車派出所警員鍾坤霖道謝，甚至想要贈送紅包，2人均婉拒；紅英彰認為，清潔隊算是服務業，為服務民眾是本職。鍾坤霖則說，自己只是做好份內工作，也很開心協助洪婦找回辛苦錢。