加碼後「人口遷入又遷出」 雲林今修改生育津貼辦法上路

雲林縣政府催生新生兒，推出大小龍年「萬寶龍計畫」，加碼3萬元營養今，今明兩年新生兒父母僅需1人設籍雲林3個月，即可申請6至13萬元不等津貼，政策奏效，申請人數暴增，但戶政人員發現有父母領到津貼後就遷出雲林，人口紅利短暫，縣府為此7月起修改實施辦法，父或母一方須在籍並住滿8個月才可申請。

雲林縣政府今年元旦推出「萬寶龍計畫」，加碼3萬元營養金，今年龍年、後年小龍年新生兒，只要在生產前父或母一方設籍雲林滿3個月，即可享有前三胎每名新生兒6萬元加上3包尿布、第四胎加碼至13萬元與3包尿布，萬寶龍計畫上路後，成功為雲林縣帶來人口紅利，今年1至5月領取生育津貼人數2122人，比去年同期大幅增加779人。

但縣議員賴淑娞、張維崢、廖偉晴、陳芳盈、洪如萍等人，認為該計畫僅要求父或母一方設籍雲林3個月，時間太過短暫，容易造成外縣市民眾為領生育津貼遷入，領完就走的狀況，多次在議會質詢，希望將設籍時間比照外縣市延長。

縣政府今宣布，將設籍時間從3個月修訂為8個月，7月1日起請領萬寶龍計畫營養金，父或母一方需設籍雲林縣並居住滿8個月以上，且新生兒出生登記雲林縣，前三胎生育津貼及營養金各補助6萬元；第四胎起，每胎13萬元，原3包尿布持續發放。

縣府社會處長林文志表示，雲林縣戶政統計，截至6月6日止，今年元旦後才遷入領取生育津貼的人數有185人，領取後已遷出的有13人，顯示確實有民眾為領取生育津貼短暫遷入，為讓萬寶龍政策能夠落實人口紅利，參考其他縣市生育津貼發放方式，將設籍3個月修訂成8個月，7月開始實施。

國民黨議員賴淑娞表示，相較其他縣市至少都要設籍半年以上，雲林萬寶龍計畫原先規定設籍3個月真的太短，有人領到錢就遷出雲林，效益不大，只會造成一窩蜂遷入，編列再多預算都不夠用。

民進黨議員張維崢表示，延長設籍時間後，縣府應提出更多具體福利政策，讓為領津貼臨時性設籍的人可以長住久安，才不會政策實施完後，沒有發揮效益，反而造成縣庫公帑浪費。