嘉義市天后宮70建醮慶典 澎恰恰、許效舜將現身演鐵獅玉鈴瓏掀高潮

睽違70年，嘉義市天后宮與嘉義市政府於7月6日至13日舉辦建醮慶典活動，澎恰恰、許效舜也受邀演出曾風靡全台「鐵獅玉玲瓏」；今天2人與市長黃敏惠一同焚香祈求國泰民安、風調雨順，並在市長黃敏惠面前即興演出，為建醮活動推廣宣傳。

黃敏惠表示，信仰是城市中無形的教育與教化的能量，天后宮藉由建醮大典，傳遞玉三聖母的愛與慈悲，為社會帶來安定的力量。過去阿里山火車帶來嘉義市繁榮，市府推動文化新絲路延續畫都與木都的人文氣息，嘉義市許多信仰祈福活動也豐富了這個城市的人文與歷史底蘊。

「甲辰年啟建慶成安座金籙禳浲禳熒謝恩祈安七朝建醮大典」名稱中的「禳(ㄖㄤˊ)」意為向上天祈福。「浲(ㄈㄥˊ)」，意指水患或雨水氾濫。「熒(ㄧㄥˊ)，即熒惑」，相傳為火星，指為火災與戰爭。「禳浲禳熒」，即是祈禱上天賜福，消弭天災人禍，希望一切平安圓滿。

嘉義天后宮於6月16日「豎立燈篙」儀式，廟埕前七支燈篙迎風飄揚，表示著建醮儀式暖身。7月6日「甲辰年啟建慶成安座金籙禳浲禳熒謝恩祈安七朝建醮大典」起鼓，活動正式進入主軸。

7月12日邀請王識賢與許富凱登台獻唱；7月13日晚澎恰恰與許效舜聯袂演出「鐵獅玉玲瓏」，在禮獻諸神之餘，帶來愉快美好的視聽饗宴。希望帶動嘉義市周邊城市人口前來共同參與，帶動觀光人潮，除宣揚玉三媽的慈悲精神也推廣優良的宗教文化，並祈求風調雨順，國泰民安，市民安和樂利，闔宮闔境平安。