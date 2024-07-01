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雲林首富之鄉好康再+1！不只7200福利金 六都以外麥寮鄉率先加發鄰長津貼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林首富之鄉的麥寮鄉全縣福利最多，從本月起再實施發放鄰長津貼，為福利再添一筆。記者蔡維斌／攝影
雲林首富之鄉的麥寮鄉全縣福利最多，從本月起再實施發放鄰長津貼，為福利再添一筆。記者蔡維斌／攝影

國內福利名列前茅的雲林麥寮鄉好康再添一筆，鄉民每年除有7200元福利金等多項福利，鄉長許忠富今天宣布，從今年7月起發送全鄉2百多位鄰長津貼每月1000元，未來可視物價波動再調整，成為國內除六都以外，最先發放鄰長津貼的鄉。幾位鄰長說，服務是本職，能有額外津貼多或少都無所謂，他們欣喜公所的貼心，會更加賣力服務基層。

有雲林「首富之鄉」之稱的麥寮鄉，鄉民每年台塑敦親睦鄰金7200元、國中小午餐費全免、國高中及部分小學交通費全免、國中至大學獎學金、新生兒每胎額外加發3萬元、全鄉意外保險且可申領喪葬補助每案2萬元、55歲幸福共餐補助一半；此外社區、長青食堂、社團或敬老金等也均加碼補助；其中部分福利甚至優於六都。

麥寮鄉公所決定從今年7月起，再實施鄰長津貼1000元，每半年領1次，鄉長許忠富今天宣布這項好消息指出，麥寮總人口數近5萬人，是雲林人口第3高的鄉鎮，全鄉13村218鄰，公共事務相較繁忙，體恤基層鄰長，長年來無私義務協助推動鄉務，公所以自主財源編列預算，每半年發送6000元津貼，7、12月各發1次到鄰長帳戶，預計每年支出逾260萬元，是六都以外率先實施鄰長津貼，希望藉以慰勞基層第1線鄰長的辛勞。

「令人意外的收穫」承接父親擔任麥津村1鄰長許梨珍說，她和父親兩代服務，不管有無津貼服務之心不變，很開心鄉長能看到小小鄰長的辛勞。原擔任社區理事長的興華村鄰長周中庸也欣喜說，沒想到剛接任鄰長就搭上這班「福利列車」。興華村6鄰長陳得淵則笑說，希望福利再加碼，服務更有力。

許忠富表示，鄉公所每年預算除稅收自有財源再加上台塑、麥電促協金共約10億元，希望每分錢都用在地方營造幸福，至於鄰長津貼不排除隨著物價波動再調整以符合需求。

麥寮鄉率先實施發放鄰長津貼每月1000元半年領1次，希望藉以慰勞基層鄰長辛勞。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉率先實施發放鄰長津貼每月1000元半年領1次，希望藉以慰勞基層鄰長辛勞。記者蔡維斌／攝影

許忠富 鄉長 雲林 麥寮

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