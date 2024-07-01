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歡慶嘉義升格省轄市42周年 市府邀民眾打卡抽iPhone 15

中央社／ 嘉義市1日電
今天是嘉義市恢復升格為省轄市的日子，同時也是諸羅建城320週年，為慶祝2項重要紀念日，市府邀民眾上傳具有嘉義市代表性地點並比出「+1」手勢照片，有機會抽中iPhone 15。圖／截自臉書
今天是嘉義市恢復升格為省轄市的日子，同時也是諸羅建城320週年，為慶祝2項重要紀念日，市府邀民眾上傳具有嘉義市代表性地點並比出「+1」手勢照片，有機會抽中iPhone 15。圖／截自臉書

今天是嘉義市恢復升格為省轄市的日子，同時也是諸羅建城320週年，為慶祝2項重要紀念日，市府邀民眾上傳具有嘉義市代表性地點並比出「+1」手勢照片，有機會抽中iPhone 15。

嘉義市府今天發布新聞稿，嘉義市長黃敏惠邀請民眾參與線上打卡活動，為嘉義市送上祝福，慶祝嘉義市升格第42週年和諸羅建城320週年。

嘉義市民政處指出，嘉義市原為省轄市，民國39年因行政區調整被降為縣轄市，經費大打折扣，資源缺乏，建設落後，透過連署、省議會正式提案，且嘉義市當時人口超過20萬人，符合升格條件，民國71年終於恢復省轄市。

嘉義市自民國70年僅有新台幣4億多元預算，至今年已經突破200億元，增加近50倍，足見嘉義市在升格後的繁榮發展。市府團隊未來將持續努力，期待與市民攜手打造「全齡共享 世代宜居」的幸福城市。

嘉義市民政處長林家緯表示，慶祝嘉義市升格迎向42週年，民眾只要把握今年7月1日起至7月14日止的活動期間，至黃敏惠「勇媽阿惠-黃敏惠」粉專留言「慶祝嘉義市恢復升格42週年」，並上傳在具有嘉義市代表性地點比出「+1」手勢的照片標記2名朋友，即可參加抽獎。

獎品除了100份升格紀念款造型悠遊卡外，還有機會抽得最大獎、市價新台幣34000元的iPhone 15 256G手機1台。

嘉義 悠遊卡 黃敏惠

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