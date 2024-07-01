南市弱勢兒少餐券數位化 擴大供餐據點便捷兌換

台南市社會局今年將紙本愛心餐券改數位化，弱勢家庭兒少暑假有餐食需求，持一卡通電子票證至合作商家兌換餐點；今年暑假有732名國中小學生，可持數位票卡兌換3萬2184份餐食。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南市愛心餐食補給站計畫自民國105年推動後均使用紙本餐券，因應數位化時代趨勢，今年起寒暑假弱勢學生持有市民卡或自有的一卡通電子票證作為台南市愛心餐食券兌餐載具。

透過資訊化作業，提供學生便捷兌餐方式，降低原本持紙本餐券兌換餐食標籤效應，減化紙本印製及人工作業流程，達到行政減量及資訊科技化目標。

社會局長盧禹璁表示，為建構完整社會福利服務照顧體系，社會局愛心餐食補給站計畫自105年推動至今，累計已發放逾48萬餘張餐食券，逾1萬6000名國中小學生受益。

愛心餐食券提供包括統一、萊爾富、ok超商，以及今年新增的正忠排骨便當店等商家共656個門市據點，最高可兌換新台幣80元餐食，提供學生便利多元餐食選擇。

社會局社會救助科說明，愛心餐食券提供社工服務的弱勢家庭兒少寒暑假兌換餐食服務，可兌換食物、飲品內容以均衡健康衛生安全為原則，如鮮奶、麵包、三明治、沙拉、包子、茶葉蛋、飯糰、便當等餐食；不可兌換糖果、零食、提神飲料，或菸、書籍、遊戲點數以外產品。