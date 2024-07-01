台南8旬夫婦疑戀物囤物 精神科醫：應就醫與心理治療

台南市北區力行里一處民宅，因屋內囤積多達20公噸的雜物，差點讓居住在內的2名80多歲陳姓夫妻就醫困難，北區區公所昨號召上百志工協助清理，區長潘寶淑說，後續會請家屬注意，並請社會局等相關單位協助，避免囤物重蹈覆轍。

奇美醫院精神醫學部部長林健禾指出，囤積症已被列為強迫症及相關障礙症，患者無法拋棄大量不必要或無價值的物品，導致居住或工作空間遭堆滿物品；囤積症發生的具體原因尚不清楚，目前治療方式以認知行為療法、藥物治療及支持性心理治療等為主，若民眾疑似患有囤積症，建議可以諮詢專業心理、精神科醫生進一步評估和治療。

潘寶淑提到，陳姓老夫妻領有中低收入老人生活津貼，並與40多歲的女兒同住，生活相當節儉，但夫妻倆疑有戀物、囤物情況，撿回來的東西都捨不得丟棄，導致家中堆放許多鍋碗瓢盆、未拆封的衛生紙等雜物，屋內早已飄出異味，對周邊住戶也造成困擾。

她說，以往鄰居曾反映、女兒也曾勸阻，無奈老夫婦不願丟棄雜物，此次夫妻倆因身體不適需要就醫，卻讓救護人員「無路可走」，差點延誤就醫，才驚覺事情嚴重性，昨在家屬同意之下，從早上7點半到下午5點，出動上百名志工，總算清完20噸雜物。

潘寶淑提到，陳姓夫妻倆目前在安養中心休養，已提醒女兒務必注意別讓父母繼續囤物。