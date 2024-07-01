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雲林3歲女童流感重症不治 幼園停課5天後復課

中央社／ 雲林縣1日電

雲林縣一名3歲女童6月17日出現感冒病徵，24日經篩檢確定感染A型流感，26日併發腦炎不治身亡；女童所就讀幼稚園陸續有2人感染，因此停課5天，今天復課。

疾管署統計，112至113年流感季截至今年6月24日累計1144例重症病例，其中214例死亡；而雲林縣從今年初至上月23日，已有5人死亡，年紀從43歲到82歲。

雲林縣衛生局長曾春美今天告訴中央社記者，有名3歲女童上月17日出現流鼻水及咳嗽等症狀，家長曾帶到診所就醫，但病情未好轉，曾一度發高燒到39度，24日再到台大醫院雲林分院就診，體溫下降，家長帶女童返家休息。

但女童返家後陸續出現畏寒、嗜睡、抽搐等情況，再度到醫院就醫，經篩檢後確定感染A型流感重症，入住加護病房，且病況未好轉，26日不治身亡。

曾春美指出，檢方相驗女童死因為腦炎，尚待疾管署判定是否為流感併發重症死亡。

衛生局事後做疫調，女童另有1對雙胞胎弟弟皆有注射流感疫苗，不過其中1人25日快篩A型流感，經醫師給予藥物，病況良好。

雲林縣政府教育處也到女童就讀幼稚園了解其他班級情況，全園除了女童，另有2名幼兒快篩流感，26日停課至30日，今天復課。

衛生局呼籲民眾，流感疫情升溫，落實「洗手、口罩、勤消毒」，注意呼吸道保護，有發燒等不適務必盡快就醫。

流感疫苗 衛生局 雲林

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