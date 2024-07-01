獨／中市兩議員回歸國民黨團 議員：該回家了！
台中市議會國民黨團增加新力軍，無黨的朱元宏、古秀英將加入國民黨團，下屆選舉也將「回歸」， 舉國民黨大旗參選。兩人都表示，原本就國民黨籍，但古走教育界、朱走司法界，都與政黨保持中立，現任議員，決定「回家了！」 下屆議員也會高舉國民黨大旗，接受提名。
台中市議員共65席，國民黨32席、民進黨24席、民眾黨2席、無黨籍有7席，共65席。其中無黨籍議員包含陳廷秀、林昊佑、林孟令、徐瑄澧、吳佩芸、朱元宏、古秀英。
議會次團包括國民黨團、民進團黨外，另有超黨派、無黨聯盟，民眾黨2席未到成立次團門檻，加入後兩個次團。
超黨派成員有民眾黨陳清龍、原民議員朱元宏與古秀英，國民黨今宣布，朱元宏與古秀英將加入黨團運作，兩人也證實確有此事。
古秀英說，她從學生時代就加入國民黨，但從事教職、擔任校長，保持中立。雖然本屆以無黨參選，且參加超黨派次團，但對國民黨的感情始終如一，她認為「現在該回去國民黨了」、「該回家了」。
朱元宏表示，他在司法界服務，就退出政黨，參選以來保持無黨籍，但還是傾向國民黨。他表示，國民黨在選區都禮讓他，但不可能一直保持空缺不提名，他回歸國民黨是早晚的問題，但不會退出超黨派次團。
無黨籍議員中，原本國民黨的還有林孟令，另林昊佑的父親一向以國民黨參選，兩人是否回歸，市黨部表示持續努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言