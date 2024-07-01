暑假看拒菸動畫 嘉縣衛生局：抽限量Q寶零錢包
為降低菸品危害，嘉義縣衛生局暑假推出看「我青春我拒菸」動畫送好禮活動；即起至8月底，在衛生局臉書粉絲專頁觀賞動畫並完成問卷，即有機會抽中限量反菸Q寶零錢包。
嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，國健署指出青少年紙菸吸菸率有下降趨勢，使用電子煙則有上升現象，約有超過5.9萬名青少年仍在吸菸，菸品除了增加肺癌及心血管健康風險，也會造成外觀老化、口臭及牙齒黑黃等負面形象，可能影響人際關係。
衛生局表示，為降低「菸害」，推出觀看「我青春我拒菸」動畫送反菸Q寶零錢包活動，影片不到2分鐘，詳述吸菸壞處及菸害防制法規定；即日起在每週五抽出10名觀看的幸運兒，並在隔週一公布得獎名單，活動進行至8月底，歡迎民眾踴躍參加。
衛生局長趙紋華表示，暑假期間青少年易涉不良場所，易接觸菸品（電子煙）誘惑，請家長多給予孩子關心，鼓勵孩子參加正當休閒活動。
衛生局提醒，菸害防制法已在民國112年修正，未滿20歲不得吸菸、超商騎樓是禁菸場所，違者最高罰新台幣1萬元，且不得提供菸品給未滿20歲者，最高可罰25萬元。
如有戒菸需求或諮詢，請洽醫療院所及嘉義縣各鄉鎮市衛生所戒菸門診，將由專人提供醫療資源協助，或撥打免費戒菸專線0800636363。
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