暑氣強芒果盛產 台南協會辦吃芒果冰大賽 2500份7/5免費嘗

台南是全台芒果最大產區，目前進入產季，市議員蔡育輝、台南市農產品促銷協會理事長盧素香宣布，5日上午10點在台南市議會民治議事廳舉辦「2024年農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動」，除舉辦「議長盃」吃芒果冰大賽，還贈送超過2500份芒果冰免費品嘗，歡迎鄉親來參加吃冰大賽，前5名有3000元不等價值多項禮品，好康不要錯過。

這項活動由台南市農產品促銷協會主辦，市議員蔡育輝服務處、市議員參選人游淨寬協辦。蔡育輝指出，今年台南市芒果收穫面積6864公頃，芒果收穫面積6864公頃，總產量61900公噸，種植面積約占全台50.3%。台南芒果以優良品質和獨特風味享譽國內外，每年6月至7月為台灣芒果季。主要產區包括楠西、玉井、南化、左鎮、大內及官田等地，市政府每年都在產地舉辦促銷活動未曾在新營區辦理非常可惜，今年芒果口感、香氣及品質更勝往年，喜愛芒果的消費者不要錯過。

蔡育輝、盧素香表示，為協助農民行銷芒果，他已連續12年舉辦品嘗行銷活動，要把台南最好吃的芒果推廣出去。尤淨寬表示，官田區、大內區也是芒果的主要盛產區，未來也希望在曾文區舉辦芒果節活動，藉由活動一起推銷在地好吃的芒果。