「夢的N次方」台南二中登場 800教師數位增能

2024「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊今在台南二中登場，國教署長彭富源表示，每次在台南舉辦活動都能感受教育局團隊的熱情，但今年除了熱情，更多了科技感，完全呼應國教署近年來針對全球科技發展及數位融入的核心主軸。副市長也澤山表示，夢N十年有成，適逢台南400，首場研習在此舉辦，更具意義。

葉澤山、彭富源及南市教育局長鄭新輝、夢N發起人爽文國中老師王政忠等人今與來自全國800名熱血教師參加開幕儀式，並共同許願專注增能、持續前進，在教學路上為自己也為孩子走得更穩而一起努力。

葉澤山表示，今年4月台南市辦理電腦展引起全球關注，其中因為AI兩大龍頭黃仁勳及蘇姿丰均出身台南，代表長期以來南市在教育培育的人才長期引領全球產業發展，也呼應了此次夢N台南場的主軸「數位協力」，再次確定教育局團隊長期與夢N團隊合作辦理的研習，以及擔負起每年夢N全國講師培訓的工作，不僅強強聯手，也幫助全國國中小教師透過陪伴與共備成為高手。

國教署長彭富源說，隨著科技發展速度加速，國教署擔心孩子在學習力有未逮，也擔心教師在教學上的融入與應用腳步踉蹌。還好，因有夢N，讓大家更堅信，也更放心，堅信「一個人走得快，一群人走得久」的理念如此正確，放心各班次「數位融入教師備課」協助教師輕鬆備課、精準教學。

教育局長鄭新輝表示，今年剛落幕的全台首學課程博覽會引發熱烈迴響，許多教師針對如何善用「數位融入」進行差異化教學很好奇，為滿足教師增能需求，因此今年的夢N台南場主軸明確，定調為「社群實踐」、「數位協力」。