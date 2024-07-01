擴大暑期客源 劍湖山水陸雙遊全面6折300元有找

劍湖山世界推出全民6折起1票水陸玩到底的暑期特惠活動，原價999元即日起只要599元；午後1點午休睡飽後再入園，也推出「甜甜價」只要499元；周五至周日下午4點，清涼時刻入園更便宜，300元有找只需299元，水陸通吃一票玩到底，消暑一整夏，劍湖山是首選。

劍湖山世界經理張華紋表示，迎接暑假，劍湖山世界水上設施全面開放，邀民眾到全台海拔最高的白沙灘FUN浪，水上極速自由落體「尖叫無底洞」、水上巨霸「龍捲風」、超激渦輪「大碗公」，FUN浪時間600秒，全台最長的頂級鑽石「維京巨浪」，水戰迷宮「大船塢」、優游自在體驗航海樂趣的「小威漂漂河」已全面啟動，讓大家盡情享受水陸暢玩的樂趣。

同時暑假精彩秀也秀不停，除了戶外大秀「山海奇緣：人魚傳說」，「小威の海盜村」水樂園，見證山中海島裡的浪漫奇緣，為旅程留下難忘回憶。彩虹劇場「世界奇幻之旅」集結國際頂尖馬戲劇團成員，以高空特技、歌舞與逗趣小丑，帶大家環遊世界，「恐龍見面會」將在歡樂金銀島舞台及飛越恐龍谷廣場，與民眾正面對決。

即日起至9月1日每周5至周日晚間7點20分，幸福廣場「夏日高空花火秀」登場，夜色星空煙火綻放配合悅耳的音樂，見證璀璨夜空的震撼之美。