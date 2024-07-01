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擴大暑期客源 劍湖山水陸雙遊全面6折300元有找

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，享受在全台海拔最高的沙灘逐浪樂趣，是暑假水上遊樂的首選。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，享受在全台海拔最高的沙灘逐浪樂趣，是暑假水上遊樂的首選。記者蔡維斌／翻攝

劍湖山世界推出全民6折起1票水陸玩到底的暑期特惠活動，原價999元即日起只要599元；午後1點午休睡飽後再入園，也推出「甜甜價」只要499元；周五至周日下午4點，清涼時刻入園更便宜，300元有找只需299元，水陸通吃一票玩到底，消暑一整夏，劍湖山是首選。

劍湖山世界經理張華紋表示，迎接暑假，劍湖山世界水上設施全面開放，邀民眾到全台海拔最高的白沙灘FUN浪，水上極速自由落體「尖叫無底洞」、水上巨霸「龍捲風」、超激渦輪「大碗公」，FUN浪時間600秒，全台最長的頂級鑽石「維京巨浪」，水戰迷宮「大船塢」、優游自在體驗航海樂趣的「小威漂漂河」已全面啟動，讓大家盡情享受水陸暢玩的樂趣。

同時暑假精彩秀也秀不停，除了戶外大秀「山海奇緣：人魚傳說」，「小威の海盜村」水樂園，見證山中海島裡的浪漫奇緣，為旅程留下難忘回憶。彩虹劇場「世界奇幻之旅」集結國際頂尖馬戲劇團成員，以高空特技、歌舞與逗趣小丑，帶大家環遊世界，「恐龍見面會」將在歡樂金銀島舞台及飛越恐龍谷廣場，與民眾正面對決。

即日起至9月1日每周5至周日晚間7點20分，幸福廣場「夏日高空花火秀」登場，夜色星空煙火綻放配合悅耳的音樂，見證璀璨夜空的震撼之美。

劍湖山世界請民眾趕快安排假期，把握水陸暢玩時間，暑假期間更有姓名對對碰，即日起至9月1日，姓名有「水」字或 水部首的相關字，即符合499元購票優惠資格，如「范」仲「淹」、「梁」山「泊」，就符合資格。另外當月壽星憑證入園門票只要399元，詳細內容請洽劍湖山世界主題樂園官網。

超浪漫的魔迷宮是年輕人最愛。記者蔡維斌／翻攝
超浪漫的魔迷宮是年輕人最愛。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，夜間清涼花園裡觀賞煙火秀，是暑假消暑玩樂首選。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，夜間清涼花園裡觀賞煙火秀，是暑假消暑玩樂首選。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，享受在全台海拔最高的沙灘逐浪樂趣，是暑假水上遊樂的首選。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，享受在全台海拔最高的沙灘逐浪樂趣，是暑假水上遊樂的首選。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，享受在全台海拔最高的沙灘逐浪樂趣，是暑假水上遊樂的首選。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，享受在全台海拔最高的沙灘逐浪樂趣，是暑假水上遊樂的首選。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，室內遊樂世界，讓小朋友不會玩得滿身大汗，是暑假消暑玩樂首選。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山世界推出全面6折，299元就可1票水陸玩到底，室內遊樂世界，讓小朋友不會玩得滿身大汗，是暑假消暑玩樂首選。記者蔡維斌／翻攝

劍湖山世界 恐龍

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